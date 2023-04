»Milenijci so bolj vestni vozniki kot petdesetletniki«

Na goriški občini so prejšnji mesec v okviru letošnjega praznovanja zavetnikov sv. Hilarija in Tacijana nagradili dvanajst pripadnikov varnostnih organov, ki so se med lanskim letom še posebej odlikovali po resnosti, strokovnosti, pogumu in solidarnosti. Več nagrajencev je sodelovalo pri gašenju požarov, ki so lani zajeli goriški Kras, pri zagotavljanju varnosti in pri evakuaciji zaselkov, ki jih je ogrožal ogenj. Med nagrajenci iz vrst policije sta bila dva prometna policista, namestnik komisarja Denis Del Torre in komisar Ezio Scocco. S slednjim smo se pogovorili tako o lanskih požarih kot tudi o prometni varnosti in stanju na goriških cestah.

Komisar Ezio Scocco, začniva pri priznanju, ki vam ga je goriška občina podelila v okviru praznovanj mestnih zavetnikov ...

No, povedati je treba, da so nam priznanje za opravljeno delo podelili tudi v Doberdobu in Ronkah, v bistvu povsod so nam bili hvaležni. Seveda velja pojasniti vlogo, ki ga je med požari imela prometna policija. Mi smo se posvetili trem vidikom varnosti: najprej je bilo treba poskrbeti, da na cestah ni bilo nikogar, ki bi lahko ogrožal gasilce, pripadnike civilne zaščite in gozdne straže - tudi gasilce iz Slovenije, ki so nam množično priskočili na pomoč. Poleg tega smo morali zagotoviti avtomobilistom, da so bile ceste varne, da na njih ni bilo ognja, ne nazadnje je bilo treba poskrbeti za ustrezne obvoze, saj se je življenje nadaljevalo tudi med požari.

Soočili ste se tudi z nekaj posebnimi primeri, ki so zahtevali zvrhano mero strokovnosti. Kateri so vam ostali najbolj v spominu?

Iz Gorice se je pripeljala ženska z nezavestnim otrokom v avtomobilu, ki je potreboval takojšnjo zdravniško pomoč. Ravno takrat je kmalu po Jamljah gorelo na obeh straneh ceste. Ženska je bila v šoku in bi se z obvozi težko znašla, zato smo se odločili, da jo bomo pospremili do tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo. Kasneje smo izvedeli, da se je k sreči vse skupaj dobro izteklo. Med požari na Krasu smo posegli tudi v Štandrežu, kjer smo opazili, da je gorel travnik. Nemudoma smo se odpravili do požarišča in opazili moškega v nezavesti sredi sosednjega vinograda, takoj smo poklicali gasilce in k sreči se je tudi v tem primeru vse dobro izšlo. Ko je zagorelo pri Sabličih, smo pa naleteli na domačina, ki ni hotel zapustiti doma in je čakal pred zaselkom v avtomobilu. Skupaj s karabinjerji iz Doberdoba smo ga v tretje le nagovorili, da je odšel na varno. Ognjeni zublji so kmalu zatem dosegli območje, kjer je moški le malo prej čakal v avtomobilu.

Kakšni vozniki so mladi? Se držijo pravil?

Opažamo, da so kar vestni. Prejšnji vikend smo v nočnih urah v Gorici izvedli poostren nadzor nad prometom, med katerim smo posebno pozornost namenili vožnji pod vplivom alkohola. Mladi, tako imenovani milenijci, so zrasli s prometno vzgojo, več poudarka na varnosti je tudi na avtošolah. Kot se že leta dogaja v raznih evropskih državah, je tudi pri nas vse bolj razširjeno, da se mladi odpravljajo na zabave v skupinah, in kdor vozi, pač ne pije. Tako smo med zadnjim poostrenim nadzorom prometa s previsoko stopnjo alkohola v krvi zasačili štiri voznike, ki imajo okrog petdeset let in ki so torej vozniško dovoljenje dobili v obdobju, ko do vprašanja vožnje pod vplivom alkohola ni bilo takšne občutljivosti.