Mlade kolesarke proti nasilju nad ženskami

Gorica bo prihodnji teden prizorišče dobrodelnega dogodka v organizaciji ženske kolesarske ekipe Horizons Cycling Club iz kraja Levico Terme pri Trentu, ki se trenutno mudi na zimskih pripravah v mestu. V soboto, 17. januarja, 12. uri bo v lokalu Feel’s lounge (nekdanji gostilni pri Majdi) potekal aperitiv, namenjen zbiranju prostovoljnih prispevkov za združenje SOS Rosa. Pobudo spremlja tudi močno simbolno sporočilo: ekipa je edina v Italiji, ki na dresih nosi številko 1522, ki je namenjena klicem žrtvev nasilja.

»Dogodek želi združiti šport in družbeno odgovornost,« je včeraj poudaril športni direktor ženske kolesarske ekipe Horizons Cycling Club Renato Riccato, ki v projektu vidi priložnost za ustvarjanje novih mrež med klubom in lokalno skupnostjo. Tako pobuda želi preseči klasično predstavitev ekipe in ustvariti priložnost za povezovanje in prenašanje pomembnih sporočil. Kolesarke iz kategorije élite U23 so Gorico izbrale zaradi ugodnih pogojev za priprave in kot prostor, kjer lahko sporočilo proti nasilju nad ženskami doseže širši odziv.

Projekt je prejel podporo Občine Gorica in Dežele Furlanije - Julijske krajine. Goriška občinska odbornica za socialo Silvana Romano je izpostavila izrazit družbeni pomen pobude, ki predstavlja priložnost za krepitev skupnosti. Deželni svetnik Diego Bernardis in deželna pooblaščenka za enakost na trgu dela FJK Anna Limpido sta poudarila, da je nasilje trdovraten pojav, ker je bilo desetletja tolerirano, vendar danes ni nikakor sprejemljivo.

Porast števila primerov

Operaterka združenja SOS Rosa Giulia Russo in predsednica Rossella Dolci sta medtem opozorili na porast primerov nasilja nad ženskami tudi na Goriškem in zlasti na zaskrbljujoče znižanje starostne meje med žrtvami. Prav zaradi tega je vsaka priložnost, ki doseže mlajšo populacijo in jo spodbuja k prepoznavanju nasilja, izjemno dragocena. Hkrati ostaja ključno, da skupnost jasno zavrne nasilna vedenja in žrtvam zagotovi dostopne poti do pomoči.

»O nasilju je nujno govoriti, toda tako, da ne minimiziramo nasilnih vedenj, ki morajo ostati prepoznana kot nesprejemljiva,« je poudarila predsednica goriškega združenja SOSRosa Rossella Dolci.