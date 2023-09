Mladi novinarji iz štirih držav v bodoči prestolnici kulture

V bodočo Evropsko prestolnico kulture so prišli mladi novinarji iz štirih evropskih držav, ki bodo do nedelje odkrivali čezmejni goriški prostor. Študijski obisk je vključen v program festivala Blue Notte, ki ga organizira društvo BlueBird v sodelovanju z zadrugo Contea. Sodelujoči so se predstavili včeraj v točki KIT na novogoriški postaji.

Na podlagi razpisa je bilo izbranih sedem mladih iz Nizozemske, Kosova, Črne Gore in Italije, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z medijskim poročanjem in bodo o Goricah ter pripravah na EPK pisali v svojih člankih. Po besedah predsednice društva BlueBird Monice Tortul bodo prispevke objavili na spletni strani festivala Blue Notte, poslali pa jih bodo tudi ustanovam, ki skrbijo za projekt GO! 2025, saj je cilj ravno iskanje svežih iztočnic za razvoj dveh mest.

Alex Kemman prihaja iz Nizozemske. Trenutno živi v Turčiji, kjer se ukvarja s fotoreportažami in je član skupine Inland Stories. Za svoja dela je prejel več mednarodnih priznanj, v Gorico pa ga je pripeljal projekt, posvečen Evropskemu zelenemu pasu (European Green Belt). 25-letna novinarka Flaka Fazlija prihaja iz Kosova; je raziskovalka za neprofitno organizacijo Internews Kosova, ob tem skrbi za vsebine na spletni strani Kallxo.com. Nikol Grgurevic je rojena v Črni gori, do 25. leta pa je živela v Rimu, kjer je diplomirala iz preiskovalnih znanosti. Trenutno se ukvarja s komunikacijo in marketingom, kot članica italijanske manjšine v Črni gori pa je prišla v Gorico zato, da bi bolje dojela različne načine kulturnega vključevanja na čezmejnem območju. Tudi Nataša Milaš prihaja iz Črne gore in je specializantka novinarstva ter odgovorna za marketing pri podjetju v Kotorju. Iz iste države prihaja tudi Teodora Krivokapić, ki je med študijem političnih ved v letih 2019/2020 pol leta preživela na izmenjavi v Novi Gorici: na Goriško se vrača, da bi videla, kako se je somestje spremenilo. Italijanka Clara Lacorte, ki pri časniku Il Mattino di Napoli skrbi za rubriko Il Mattino e i Giovani, se je za medkulturni dialog in soočanje začela zanimati med študijsko izmenjavo v Romuniji; ta vidik bi rada odkrivala tudi v našem prostoru. Med gostujočimi novinarji je še Anastazija Pertot iz Nabrežine, novinarka pri tedniku Novi glas, ki sledi predvsem dogajanju v Trstu, zato je zanjo študijski obisk priložnost, da bolje spozna še goriški čezmejni prostor.