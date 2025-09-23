Mladi oblikovali čezmejno pot, ki povezuje obe mesti

»Želimo, da ste naši mladi učenci del prostora, v katerem živite. Da se zavedate, da vi ustvarjate našo skupnost,« je danes dejala koordinatorka projekta GoGo Tour Jelena Vukmir. Cilj čezmejnega projekta, pri katerem sodelujejo učenci zadnjih letnikov šol Frana Erjavca iz Nove Gorice in Ivana Trinka iz Gorice, je predvsem vzpostaviti stike med vrstniki in ustvarjati vse širšo skupnost.

Od začetka je sodelovalo kar 480 učencev z obeh strani meje. V okviru projekta so oblikovali čezmejno učno-turistično pot, ki povezuje dve mesti in dve državi. Vodiči pa so sami učenci. Ponujajo dve označeni trasi: pešpot (Walk Tour) in kolesarsko traso (Bike Tour). Za poti so pripravili tudi dvojezični zemljevid z osnovnimi informacijami o znamenitostih, ki je na voljo tako v tiskani kot digitalni obliki.

Današnje predstavitve projekta, ki je potekala v EpiCentru v Novi Gorici, so se udeležili tudi sami učenci vodiči, ki so v se v prejšnjih mesecih urili v vodniški vlogi in v septembru vodijo skupine slovenskih in italijanskih učencev, da skupaj prestopajo meje. Na čezmejne ture se lahko na spletni strani gogotour.si prijavi kdorkoli.