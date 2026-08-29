Nova Gorica bo praznovala z več kot šestdesetimi dogodki

Novogoriška mestna občina 9. septembra praznuje občinski praznik v spomin na začetek Goriške fronte 1943. Praznovanju je tudi letos namenjen ves september, v katerem se bo zvrstilo več kot 60 dogodkov s področja kulture, športa, znanosti, trajnostne mobilnosti in družabnega življenja. Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni. Program sooblikujejo javni zavodi, društva, klubi in posamezniki.

Osrednja občinska slovesnost bo v petek, 4. septembra, v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Pod scenarij in režijo se letos podpisuje domačinka, gledališka režiserka Mojca Madon. V programu bodo nastopili igralci SNG Nova Gorica Ana Facchini, Matija Rupel in Anuša Kodelja, spremljal jih bo jazz kvartet Gala Furlana s pevko Martino Feri, video vsebine pa je pripravila filmska režiserka Neli Maraž. Eden osrednjih motivov slavnostnega večera bo reka, ki v svoji neskončnosti povezuje različne čase. Slovesnost bo pogled usmerila predvsem v prihodnost Nove Gorice in v njen potencial. Večer bo tudi priložnost za razmislek o tem, kakšno mesto želimo soustvarjati in kaj mu lahko kot skupnost podarimo. Poseben del slovesnosti bo namenjen letošnjim občinskim nagrajencem, posameznikom in organizacijam, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju in prihodnosti mestne občine. Slovesnost bo mogoče spremljati tudi v neposrednem spletnem prenosu na spletni strani Mestne občine Nova Gorica: www.nova-gorica.si. V soboto, 5. septembra, bo od 18. ure do 2. ure, na travniku pred občinsko palačo tradicionalna Robinova zabava.

Praznični september bo zaznamovalo tudi bogato festivalsko dogajanje. Na literarnem področju bosta v ospredju festival in sejem Mesto knjige ter Knjižnica pod krošnjami. Na področju kulture bodo sledili glasbena festivala Med zvoki krajev in Flores Musicae, filmski festival Poklon viziji ter Festival uličnih umetnikov, ki bo mladim ponudil priložnost za predstavitev njihove ustvarjalnosti.

Znanost in tehnika bosta zastopani s Festivalom znanosti in Festivalom tehnične kulture, posebno mesto v programu pa bo letos imel Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa. Celodnevno dogajanje bo potekalo na petih, med seboj povezanih prizoriščih, z interaktivnim gibalnim poligonom ter športnimi, motoričnimi in doživljajskimi postajami. Festival bo del Evropskega tedna mobilnosti, v njegovem okviru pa bomo obeležili tudi 20-letnico Športnega oddelka Gimnazije Nova Gorica. Tudi letos bo Novo Gorico in okoliške kraje zaznamoval Rally Nova Gorica, ki ostaja eden najodmevnejših športnih dogodkov prazničnega meseca.

Celoten program prireditev je na voljo v posebni brošuri, ki je v elektronski obliki je dostopna na spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica in Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.