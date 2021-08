Množica »upornikov«

Ob koncu tridnevnega čepovanskega uporniškega festivala Če povem je zagrmelo in se je usula ploha. Sicer pa so prireditelji imeli srečno roko pri izbiri konca tedna. Vse tri dni je sonce pripekalo in tudi zvečer je bilo prijetno toplo. O prvem dnevu smo že poročali, za soboto in nedeljo pa posredujemo nekaj najbolj izstopajočih točk bogatega sporeda. Za soboto nedvomno velja izpostaviti najprivlačnejši nastop po rodu tržiškega, sicer pa vsedržavnega »resnega šaljivca«, Paola Rossija, ki je ob spremljavi dveh instrumentalistov stresel v uri nastopanja koš družbenih, vedenjskih, psiholoških in sprotnih domislic, še več pa bodic. Kdor ga pozna že nekaj desetletij, je ocenil, da je bil v Čepovanu dobro »navit«, saj je vnesel v par sto poslušalcev vedrino in iskrivost.

V nedeljo pred kosilom je potekal obhod spominskih točk, ki se na manj kot kilometer dolgi trasi vrstijo tik glavne medkrajevne ceste. Kar sedem jih je in so dokaj raznolike: spomenik zalednim strukturam (saniteti, delavnicam, vezistom, obveščevalcem, prevozništvu...), brez katerih bi IX. korpus bil med vojno manj učinkovit, spominski steber posvečen udeležencu Tolminskega punta, nagrobna plošča, na kateri je zabeležen partizanski borec, azerbajdžanski diverzant in heroj Sovjetske zveze Mihajlo, piramida na pokopališču padlih v prvi svetovni vojni, krmilo zavezniškega letala Liberator, ki ga je sovražnik sestrelil med dostavo hrane in streliva partizanskim brigadam, obeležje dvema ustreljenima talcema in plošča na hiši radioobveščevalne postaje IX. korpusa. Ustno razlago je v vlogi vodiča posredoval Aldo Rupel, spremljal ga je kantavtor protirevizionističnih pesmi iz Severne Italije Alessio Lega.

Po kosilu se je zvrstil predvideni razstavni, glasbeni in litererni spored s koncertnim vrhuncem Vlada Kreslina, ki se ga je udeležilo, glede na ostalo ponudbo, rekordno število udeležencev. Postregel je z značilno otožno prekmurskimi melodijami in tudi z bolj družbeno prodornimi vsebinami. Za družabno vzdušje je tri dni skrbela skoraj premalo založena kuhinja in do zaključka izpraznjena točilnica. Zaradi številčnosti italijanskih gostov in soprirediteljev je potekalo prevajanje v italijanščino, zaradi nastopajočih italijanskih avtorjev pa tudi v slovenščino. Za logistiko so mecensko poskrbeli razni obrtniki in tudi večina od dveh desetin nastopajočih je prišla brez gmotnega nadomestila, zgolj zaradi družbene sporočilnosti pobude.