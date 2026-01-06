Mobilizacija za ponovno oživitev goriške tržnice

Goriška pokrita tržnica se že nekaj let postopno prazni, konec decembra pa sta v zgodovinski stavbi prenehali delovati še dve stojnici s sadjem in zelenjavo: eno je upravljala Manuela Sfiligoi, drugo Antonella Giuliano. V goriški javnosti je veliko prahu dvignilo predvsem zaprtje druge, saj večletni sodelavki Giulianove - Cristini Colja - kljub prošnjam in vztrajnosti Občina Gorica ni omogočila, da bi prevzela dejavnost in stojnico ohranila pri življenju.

Najprej dela, potem licence

Čemu taka odločitev? Kot sta župan Rodolfo Ziberna in pristojni občinski odbornik Luca Cagliari poudarila že med oktobrskim občinskim svetom, namen občinskih upraviteljev nikakor ni zaprtje tržnice. Do izvedbe nujnih obnovitvenih del, sta pojasnila, preprosto ne morejo izdajati novih licenc, kar pa se marsikomu zdi nesprejemljivo, zato se na družbenih omrežjih množijo očitki o pomanjkanju vizije in pozivi k ukrepanju.

Med kritiki so tudi predstavniki Foruma za Gorico, ki v soboto, 17. januarja, ob 10. uri sklicujejo javni shod za zaščito in ponovno oživitev mestne tržnice. Dogodek, ki so ga poimenovali z besedno igro »AAA. Cercasi futuro a buon mercato«, za zdaj promovirajo na Facebooku, napovedujejo pa tudi novinarsko konferenco, na kateri bodo razkril več podrobnosti.

»Tržnica je skupno dobro. Pripada vsakomur izmed nas, zato moramo dvigniti glas, da spet postane utripajoče srce našega mesta. Obljub je bilo veliko, a vsi vidimo, v kakšnem stanju je - in z vsakim dnem izgublja še dodaten košček,» pišejo organizatorji shoda in vabijo društva, stranke in občane, da se jim pridružijo.

Nujna dela še letos

Medtem ko se »nekateri razpisujejo na družbenih omrežjih«, za Primorski dnevnik komentira župan Rodolfo Ziberna, občinska uprava »ne ostaja križem rok«. Še letos, napoveduje, bodo izvedli najnujnejša dela, s katerimi bodo zagotovili varnostne pogoje - npr. na napeljavi, gretju in protipožarni varnosti - in brez katerih ne morejo izdajati novih licenc branjevcem in branjevkam, saj stavba ne zadostuje novim varnostnim predpisom. »Za pokrito tržnico imamo že nekaj let rezerviranih 1,2 milijona evrov. To je danes dovolj le za najnujnejša dela, v času, ko smo to postavko vključili v občinski proračun, pa bi z enako vsoto izvedli marsikaj več. Tiste, ki nam očitajo, da nimamo vizije, naj spomnim, da smo takrat naleteli na ostro nasprotovanje,» pojasnjuje župan Ziberna in poudarja, da objekta nikakor ne nameravajo zapreti.

Potem ko je spodletel tri milijone vreden projekt preureditve in promocije goriške pokrite tržnice v sodelovanju z založniško družbo Gambero rosso, ki ga je Občini Gorica predlagala Trgovinska zbornica za Julijsko krajino - proti niso bili le branjevci in branjevke, opozicija in konservatorska društva, temveč tudi del desne sredine - se je vodstvo občine odločilo za obnovo tržnice v dveh fazah. »Najprej bi dela izvedli v eni polovici stavbe, nato v drugi, a so se prodajalci uprli, češ da bodo morali sobivati s prahom, hrupom ... Nekateri so predlagali začasno selitev v lesene hiške, ki bi jih postavili na območje nekdanje tržnice na debelo v Boccaccievi ulici, a to žal ni bilo mogoče, saj je že bil v napredni fazi načrt njegove prekvalifikacije v parkirišče, možnosti, da bi se začasno selili v prazne trgovine v Raštelu pa niso sprejeli,» se spominja župan in zaključuje: »Zato bomo letos izvedli le najnujnejša dela, s katerimi ne moremo več odlašati, nakar bomo projekt nadgrajevali s ciljem, da primerno ovrednotimo našo tržnico«.