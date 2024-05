Moderna potujoča pevka

Storyteller - ali po naše potujoči pevec oz. pripovedovalec - je naslov fotografski razstavi, ki jo je v Galeriji75 na Bukovju postavila Loredana Princic, članica fotokluba Skupina75. Gre za pregledni prikaz fotografij v črno-beli tehniki, ki je pisana na kožo njihovi avtorici, ki je pred kratkim praznovala 70. rojstni dan. Ob jubileju ji je na sredinem odprtju razstave za vztrajnost čestital in voščil še veliko energije in ustvarjalnega naboja predsednik Skupine75 Marko Vogrič. Svoji vidni in zelo prizadevni članici je fotoklub pripravil tudi kulturni večer z družabnostjo, ki so ga oblikovale gojenke Glasbene matice iz Gorice in članice vokalne skupine Briške trcinke, ki delujejo v sklopu društva Briški grič.

Večer sta uvedli flavtistki Giulia Blason in Emma Zanirato, ki obiskujeta razred prof. Iris Risegari. V duetu sta zaigrali dva moderata Ernesta Köhlerja. V drugem delu se jima je pridružila še pianistka Marta Marussig, ki vadi v razredu prof. Paole Chiabudini. Predstavile so se s skladbo Johannesa Donjona. V nadaljevanju večera so z dvema pesmima nastopile tudi pevke vokalne skupine Briške trcinke, ki jih vodi Mojca Cej.

S posnetki pripoveduje zgodbe

Članici kulturnega društva Briški grič Katja Štekar in Julija Tomsic sta v slovenščini in italijanščini prebrali kritično noto, ki jo je o delih Loredane Princic pripravila umetnostna zgodovinarka Lorella Klun iz Trsta, tudi članica Skupine75. Zapisala je, da so nekoč potujoči pevci obiskovali trge in vasi ter pripovedovali zgodbe, ki so jih med svojimi dolgimi potovanji še prilagodili in predelali ter s tem obogatili kulturno, folklorno in družbeno razgledanost skupnosti. Dnevnim dogodkom so dodali kanček pravljične domiselnosti in krivicam, ki so razvnemali ljudstvo, je sledil moralni nauk. Loredano Princic bi lahko nasploh imeli za moderno potujočo pevko, je še zapisala Klunova, ki se v svojem potovanju ne poslužuje glasbenih instrumentov, temveč fotoaparata, s katerim že veliko let pripoveduje in se izpoveduje. Skozi kratka zaporedja posnetkov ustvari majhne zgodbe, v katerih se spajajo spomini in občutki. Pri tem uresniči miselni preskok, po katerem hrepenijo mnogi pripovedovalci, a ga redki dosežejo. Vse to pripomore, da vse, kar je intimno in zakrito, pride na dan in se spremeni v vsesplošno vrednoto, je še iznesla Klunova ter dodala, da nam Loredanine fotografije povedo, da so človeški ciklusi neločljivo vezani na cikluse narave: človeška čustva se lahko prepojijo v sozvočju z naravnimi elementi in se lahko uspešno razvijejo, lahko pa se zoperstavijo z bojem, ki povzroči brazgotine med stranmi.

Koncept nestalnosti se razkrije v razcvetanju ledu na poljih, v gibanju raka v pesku, ki ga bo odnesla prva morska plima, v protisvetlobi vej in v dihanju senc, ki se spreminjajo uro za uro. Ljubezen, razdvajanje, preporod, preobrazba; to so vsi pojmi, ki jih vsebuje bistvenost črno-bele fotografije. In to iskanje, ki ga je Loredana Princic opravila skozi vrsto let z mojstrsko zavzetostjo, nam ponudi podobe, ki iz oči preidejo neposredno v srce.

Ob priložnosti je bil izdan tudi manjši katalog, ki ob predstavitvi avtorice prinaša tudi nekaj fotografij, ki so na ogled v Galeriji75 na Bukovju.