Molitvi sledila polemika

Tržiški muslimanski verniki so se ob današnjem prazniku kurban bajram zbrali na jutranji skupinski molitvi na župnijskem dvorišču pri Marcelliani v Tržiču in na igrišču Stalle rosse v Štarancanu, ki sta ju dali na razpolago krajevni župniji.

V zvezi z molitvijo se je oglasila evropska poslanka iz vrst Lige Anna Cisint, ki je svojemu tiskovnemu sporočilu pripela fotografijo, na kateri je mogoče opaziti kip ob robu župnijskega dvorišča pri Marcelliani, na katerem visi belo oblačilo. Evropska poslanka se zgraža in poudarja, da so muslimanski verniki bolj ali manj namerno oskrunili svetišče pri Marcelliani s prekritjem Jezusovega kipa. Krajevni župnik je napovedal, da bo preveril, kaj se je v resnici zgodilo, sicer je pozval k pomiritvi strasti, saj je včerajšnja molitev potekala v prazničnem in sproščenem vzdušju. V popoldanskih urah so se predstavniki muslimanskih vernikov opravičili za dogodek; po vsej verjetnosti je kdo izmed udeležencev molitve obesil oblačilo na kip, ne da bi pomislil na posledice in odzive, ki bi jih to lahko sprožilo.