$!Morda že marca podpis čezmejnega memoranduma o rebuli

Italija in Slovenija bosta predvidoma marca podpisali memorandum o skupni, čezmejni promociji rebule. O tem sta se pogovarjala ministra za kmetijstvo Slovenije in Italije, Jože Podgoršek in Stefano Patuanelli, na bilateralnem srečanju na Gradu Dobrovo, kjer so danes odkrili spomenik ob 100-letnici rojstva Zvonimirja Simčiča, ki velja za očeta te vinske sorte. Dogodka so se kot častni gostje udeležili slovenski predsednik Borut Pahor, omenjena ministra in Sergio Emidio Bini, ki je zastopal vlado Dežele Furlanije - Julijske krajine.