»Morski« sadeži ustvarjalnosti

Otroška in mladinska ustvarjalnost sta bili protagonistki petkovega srečanja v prostorih društva Skala v Gabrjah, kjer so predstavili izdelke, ki so nastali v sklopu dveh poletnih delavnic v društvenih prostorih. Delavnici Teen Art Experience in Otroški PrijAteljé sta nastali v organizaciji domačega društva Skala in Zveze slovenskih kulturnih društev ter Kinoateljeja.

Delavnico Teen Art Experience, ki je letos že tretje leto zapored zaživela v Gabrjah, je od 24. do 28. julija obiskovalo kar 28 otrok, ki so se preizkušali v ustvarjanju mozaikov, slikanju na platno in izdelovanju figur iz papirmašeja pod mentorstvom ilustratorke Katerine Kalc in umetnice Michele Menegazzi. Tema letošnje delavnice je bila voda oz. morje, tako da so bile v petek v zgornjih prostorih društva Skala na ogled najrazličnejše umetnine, ki so na tak ali drugačen način spominjale na morje in življenje v njem: želve, meduze in ribe napihovalke iz papirmašeja, mozaiki z delfini, želvami in morskimi konjički ter slike z valovi, plažami in zatoni.Pred ogledom razstave je bilo na vrsti predvajanje dveh kratkih animiranih filmov, ki so nastali med delavnico Otroški PrijAteljé, ki je letos potekala v sodelovanju s Kinoateljejem od 28. avgusta do 1. septembra. Triindvajset otrok je pod mentorstvom Karin Likar in Egle Frandolič spoznavalo tehniko stop animacije in osnove nastajanja animiranih filmov. Nastala sta tako dva kratka posnetka, v katerih nastopajo figure iz plastelina. Senca je animirani film, ki pripoveduje zgodbo o senci, ki je zapustila človeka, zato da bi raziskovala svet, ob koncu pa se sama spremeni v človeka. Film Legende zakaj? pa skuša na šaljiv način obrazložiti nekatere pojave v svetu. Tako npr. izvemo, zakaj podgane živijo v kanalizaciji, zakaj ni vesoljčkov, zakaj kače nimajo dlak ali zakaj ima Pujsa Pepa štiri oči.

Pred oz. po ogledu posnetkov so udeleženci delavnice tudi opisali, kako sta nastala filma in katere so bile največje težave. Slišati je bilo, da so za vsako sekundo filma posneli 12 fotografij, največja težava pa je bilo premikanje likov, saj je bilo treba delati zelo majhne in natančne gibe.