Moški in ženska doma hranila konopljo in druge droge

V začetku meseca so novogoriški kriminalisti potrkali na vrata 45-letnega moškega in 50-letne ženske na Trnovski in Banjški planoti, ki sta doma hranila več vrst drog, poročajo Primorske novice. Poleg konoplje sta imela še več grudastih snovi. Kriminalisti ju bodo ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami.

Na njun dom je policiste pripeljal sum, da sta bila 45-letni moški in 50-letna ženska vpletena v tatvino in preprodajo prepovedanih drog. Na podlagi odredbe novogoriškega okrožnega sodišča so opravili hišno preiskavo, med katero so našli več različnih vrst mamil.

Zasegli so jima 41 zavitkov alufolije z delci posušene rastline, ki naj bi bila konoplja, manjši kozarec z belo grudasto snovjo, stekleničke z neznano tekočino, manjši kozarec s posušeno konopljo, alufolijo z grudasto snovjo in mobilne telefone, ki naj bi jih uporabljala pri izvrševanju kaznivih dejanj.

Novogoriški kriminalisti so zasežene snovi poslali v analizo, da bi ugotovili, za katere psihoaktivne substance gre. Ko bodo dobili rezultate, bodo oba ovadili tožilstvu zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.