Motorist se je hudo poškodoval v Števerjanu

Šestdesetletni motociklist je v nedeljo popoldne doživel prometno nesrečo v Števerjanu in se pri tem hudo poškodoval. Moški je s svojim motorjem znamke BMW padel na enem izmed ovinkov nedaleč od kmetije Il Carpino; nekaj metrov je drsel po cestišču, nakar je obležal ob robu ceste.

V Števerjan so prihiteli reševalci, ki so moškemu na kraju zagotovili najnujnejšo pomoč. Ko so ga zdravniško oskrbeli, so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga sprejeli na zdravljenje v oddelku za intenzivno nego; zdravniki se o njegovem zdravstvenem stanju še niso izrekli, po neuradnih informacijah pa naj bi moški, ki je po rodu iz Vidma in že več let živi v Gorici, ne bil v smrtni nevarnosti.