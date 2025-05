Mušič se vrača v domača Brda

»Po 34 letih se z obema razstavama Mušič vrača domov na Goriško, na Kras in v Brda, v kraje, kjer se je rodil in ki so na poseben način zaznamovali njegovo dolgo ustvarjalno življenje,« je dejala Nelida Nemec, avtorica razstave Pokrajina teles, ki bo od danes do septembra na ogled na prenovljenem Gradu Dobrovo. Razstava je posvečena primorskemu slikarju svetovnega slovesa Zoranu Mušiču in sodi v uradni program Evropske prestolnice kulture 2025.

Rodil se je v Bukovici

Zoran Mušič se je rodil v Bukovici leta 1909, leta 1915 pa je odšel v begunstvo. Pot ga je peljala od Koroške do Štajerske, od Maribora do Zagreba. Leta 1940 se je preselil v Ljubljano, potem pa začasno živel delno v Trstu, delno v Benetkah. Tu so ga oktobra leta 1944 aretirali nemški gestapovci in peljali najprej v tržaški zapor Coroneo, nato pa v koncentracijsko taborišče Dachau. »Po Dachauu sem začel slikati to, kar je v meni, šele tedaj sem prišel do samega sebe ... šele v Dachauu sem odkril resnico in jo skušal naslikati,« je o samem sebi večkrat dejal svetovno priznani umetnik. »Lastijo si ga bodisi Italijani kot Francozi, vendar Mušič je bil Slovenec,« je o slikarji pripovedovala Nelida Nemec, ki je zasnovala razstavo. Zorana Mušiča tudi osebno poznala in ga večkrat obiskala tako v pariškem kot beneškem ateljeju. »Zelo lepo je govoril slovensko, jasno in čisto, z napevom Goriške,« se je še spomnila. Komaj leta 1991 so po desetletjih v Mušičev življenjepis ponovno zapisali Bukovico kot rojstni kraj, prej je namreč pisalo, da je bil rojen v Gorici. Istega leta pa so prav na Dobrovem kljub težkim časom - bila je namreč vojna - odprli stalno zbirko 134 njegovih podarjenih grafičnih del. »Želel se je vrniti domov,« je o Zoranu Mušiču še povedala avtorica razstave. Utemeljila je, zakaj spada projekt v okvir EPK 2025: »Goriška se mu je želela zahvaliti za donacije in za to, da je naše kraje nosil v srcu in v spominu,« je dejala.

V Gradu Dobrovo bodo od danes do 5. septembra na ogled Mušičeve grafike, risbe in slike iz ciklov Nismo poslednji (1970-1975), Vegetativni motiv, Avtoportreti, Portret Ide, Dvojni portreti, Popotnik. Naslov razstave Pokrajina teles ni naključen, saj namiguje na telo v prepletu z naravo in pokrajino. Umetnostna zgodovinarka Klavdija Figelj je pojasnila, da gre za drugo izmed treh razstav, prvo so 25. aprila odprli na Gradu Štanjel, naslednja pa bo v Gorici. V Xcentru v Novi Gorici je že od februarja na ogled zelo obiskana Mušičeva soba, je še povedala.