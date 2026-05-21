Na avtocesti pri Moščenicah zgorel avtomobil

Med vožnjo po avtocesti A4 v smeri Trsta je okrog 13.45 na odseku med Redipuljo in Moščenicami opazil, da je izpod pokrova motorja uhajal dim. Avtomobil je takoj ustavil na odstavnem pasu, kjer se je v nekaj minutah vnel požar, ki je nato zajel celo vozilo. Na kraj so pridrveli goriški gasilci, ki so pogasili ognjene zublje in preprečili, da bi se razširili na rastlinje ob robu avtoceste. V požaru se voznik in potnik nista poškodovala, saj sta pravočasno izstopila iz avtomobila.

Med intervencijo gasilcev je bil en vozni pas avtoceste A4 začasno zaprt.