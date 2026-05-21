Požar

Na avtocesti pri Moščenicah zgorel avtomobil

Voznik in potnik se nista poškodovala

Spletno uredništvo |
Gorica |
21. maj 2026 | 18:25
    Požar je popolnoma uničil avtomobil (GASILCI)
Med vožnjo po avtocesti A4 v smeri Trsta je okrog 13.45 na odseku med Redipuljo in Moščenicami opazil, da je izpod pokrova motorja uhajal dim. Avtomobil je takoj ustavil na odstavnem pasu, kjer se je v nekaj minutah vnel požar, ki je nato zajel celo vozilo. Na kraj so pridrveli goriški gasilci, ki so pogasili ognjene zublje in preprečili, da bi se razširili na rastlinje ob robu avtoceste. V požaru se voznik in potnik nista poškodovala, saj sta pravočasno izstopila iz avtomobila.

Med intervencijo gasilcev je bil en vozni pas avtoceste A4 začasno zaprt.

