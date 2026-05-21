SDAG z novim izvršnim direktorjem

Fabrizio Renato Russo, sicer predsednik industrijskega konzorcija za Julijsko krajino, je danes prevzel vodenje družbe SDAG, ki upravlja tovorno postajališče pri Štandrežu. Na mestu izvršnega direktorja je nasledil Giuliana Grendeneja, ki je podjetje v stoodstotni lasti goriške občine vodil devet let.

Družba SDAG sicer razpolaga s skupno 650.000 kvadratnimi metri površin. Na tovornem postajališču in na območju nekdanjega mejnega prehoda med Štandrežem in Vrtojbo, ima sedež 85 podjetij, ki letno ustvarijo približno petdeset milijonov evrov prometa. Družba SDAG je zadnje poslovno leto zaključila z 62.000 evri dobička, na tovornem postajališču so zabeležili 70.000 postankov tovornjakov.