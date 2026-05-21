Pevski prispevek k obnovi desetih vodnjakov v Palestini

Pevski prispevek k obnovi desetih vodnjakov v Hebronu na Zahodnem bregu so prejšnji petek pod šotorom v nekdanjem parku Excelsior v Ronkah zagotovili moški pevski zbor Skala, Ensemble Romjan, Romjanski muzikanti, recitator Miro Černic ter pevci Silvia Pierotti, Elena Cettul, Boris Černic in Walter Peric. Dobrodelni večer je organiziralo društvo Benkadì, uvodoma je navzoče nagovorila tudi ronška občinska odbornica za kulturo Monica Carta.

Koncert je nosil naslov Pesmi o reki. Nastopajoči so se predstavili z raznimi pesmimi na temo vode, rek, miru, spoštovanja in prijateljstva. Pesmi Pinka Tomažiča in Janeza Vajkarda Valvazorja je uglasbil Aljoša Saksida, dirigent moškega pevskega zbora Skala, Giuseppeja Ungarettija pa Silvia Pierotti, ki vodi Ensemble Romjan. Podoben koncert so v nekoliko drugačni zasedbi lani izpeljali v Sovodnjah in na Slofestu na borznem trgu v Trstu.

Društvo Benkadì bo zbrane prostovoljne prispevke izročilo človekoljubni ustanovi Hirn, ki je že leta aktivno v Palestini, kjer pomaga krajevnemu prebivalstvu na razne načine in hkrati prispeva tudi k ohranjanju krajevne zgodovinske in arhitekturne dediščine. Oba cilja bodo dosegli tudi z obnovo še desetih starih vodnjakov, s čimer bodo zagotovili dostop do vode številnim prebivalcem starega mestnega jedra Hebrona. Ustanova Hirn je sicer dejavna od leta 2011, do lanskega leta je poskrbela za prenovo 59 vodnjakov, ki so brez ustreznega vzdrževanja podvrženi umiranju na obroke. Tako kot palestinsko ljudstvo, ki vse bolj trpi zaradi posledic izraelske okupacije, omejenega dostopa do osnovnih dobrin in pogostega nasilja, ki dodatno otežuje vsakdanje življenje prebivalcev Hebrona in sosednjih krajev.