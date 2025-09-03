Na beneški Mostri predstavili goriška Srečanja avtorskega filma

Na Beneškem filmskem festivalu so v torek, 2. septembra, predstavočo srečanje italijanskih filmskih distributerjev in ustvarjalcev z naslovom »Incontri del Cinema d'Essai«, ki bo letos med 30. septembrom in 3. oktobrom potekalo v Novi Gorici in Gorici, ki skupaj nosita naslov Evropske prestolnice kulture.

Letošnje 25. jubilejno srečanje organizira združenje italijanskih filmskih distributerjev FICE. Na Goriškem, kjer je filmska kultura močno zasidrana v čezmejni prostor, se bodo tako zbrali številni italijanski filmski ustvarjalci in ostali, ki so tesno povezani s filmom. Beneški filmski festival, ki se odvija prav te dni, je bila odlična priložnost za predstavitev tako prihajajočega srečanja kot Evropske prestolnice kulture širši mednarodni filmski javnosti. Novogoriški župan Samo Turel je na srečanju z novinarji skupaj z goriškim županom Rodolfom Ziberna izpostavil pomen Evropske prestolnice kulture, ki filmu v okviru programa daje poseben pomen in podpira uspešne filmske projekte. Srečanje filmskih ustvarjalcev Incontri d'Essai pomeni izjemno promocijsko priložnost za obe Gorici.

Nova Gorica in Gorica že dolgo živita poseben filmski prostor, ki presega meje in združuje filmske ustvarjalce z obeh strani. V Gorici deluje Kinoatelje, ki pooseblja čezmejno filmsko ponudbo in predstavlja dobre filmske zgodbe v regiji in širše. V Gorici je deloval Darko Bratina, kateremu v spomin Kinoatelje vsako leto podeljuje nagrado Darka Bratine. Iz Gorice prihaja Rosselinijev scenarist Sergio Amidei. Gorica prav tako že desetletja podeljuje njegovo nagrado. Somestje obeh Goric združuje študente treh univerz, novogoriške, tržaške in videmske. V Novi Gorici imajo tudi Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici, ki je specializirana zlasti za animirani film. Kot izpostavlja programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko, »smo v regiji, ki je povabila Gabriela Salvatoresa, da vodi žirijo za izbor osmih kratkih filmov, ki bodo odmev evropske prestolnice kulture ponesli po Evropi«. S sredstvi evropske prestolnice kulture so bili podprti filmi, ki se uvrščajo na vodilne filmske festivale: film Kaj ti je, deklica? Urške Djukić je odprl berlinske Perspektive in žanje uspehe tudi na drugih festivalih, kratki film Navadna hruška Gregorja Božiča pa je bil predstavljen v Rotterdamu, Oberhausnu, itd. +Gregor Božič je tudi direktor fotografije hrvaškega filma Mož, ki ni mogel molčati, ki je lani v Cannesu dobil zlato palmo za kratki film, letos pa je bil med petimi nominiranci za oskarja za najboljši kratki film. Po zaslugi Kinoateljeja se po Evropi predvaja bogata retrospektiva Vzhod – Zahod: meja v filmu in zgodovini, ki je ponesla glas o goriški regiji na Dunaj, v Beograd, Temišvar, Atene, Bruselj, Chemnitz in v številna druga evropska mesta.

»Srečanje italijanskih filmskih distributerjev v Novi Gorici in Gorici je za naši mesti izjemna priložnost. Že s projektom Evropske prestolnice kulture se je somestje močno zasidralo v evropski in širši prostor, prihod italijanskih filmskih ustvarjalcev in distributerjev v obe mesti pa bo še povečal vidljivost in pozornost za čezmejno goriško filmsko ustvarjalnost in siceršnjo kulturno ponudbo, ki je v letu Evropske prestolnice kulture še dodatno obogatena. V somestju obeh Goric ima filmska umetnost posebno mesto. To je prostor, iz katerega izhajajo številni filmski ustvarjalci, med njimi Nora Gregor, Matteo Oleotto, Silvan Furlan, Gregor Božič in številni drugi. Od tu izhajajo tudi številni podporniki in ljubitelji filma, kar se odraža v goriški Hiši filma, Kinoateljeju, Kulturnem domu Nova Gorica, Ustanovi Silvana Furlana, Akademiji za umetnost Univerze v Novi Gorici in drugih. Odločitev združenja italijanskih kinodistributerjev FICE, da 25. obletnico srečanja organizira v Gorici, je pravzaprav potrditev, da v naših čezmejnih krajih prepoznavajo to filmsko tradicijo in bogato kulturno ponudbo. Zagotovo je pomemben tudi čas, saj je v letošnjem letu Nova Gorica v sodelovanju z Gorico Evropska prestolnica kulture z močnim sporočilom brezmejnosti,« je poudaril novogoriški župan Samo Turel.

»Navdušeni in ponosni smo, da bomo prav mi letos gostili srečanje italijanskih filmskih distributerjev FICE. Film je tudi pomemben del programa Evropske prestolnice kulture, v katerem se bo skupno zvrstilo preko 2000 dogodkov. In prav s kulturo presegamo mejo. Zaznamovala in delila nas je namreč preteklost, polna tragičnih dogodkov. Ampak zdaj imamo dve mesti, v katerih bije skupno srce, kot se je izrazil moj kolega novogoriški župan Samo Turel. Gorica ima tradicijo filma in je razumela filmsko poslanstvo. Vse lepo vabim v Gorico na srečanje FICE, že pred tem pa vljudno vabljeni na Okuse ob meji. Vaš obisk pri nas tako lahko povežete z enogastronomijo in kulturo,« je pristavil goriški župan Rodolfo Ziberna.

Stojan Pelko, programski vodja GO! 2025 in bodoči direktor Slovenske kinoteke, je povedal: »Kot programski vodja Evropske prestolnice kulture 2025 sem dvakrat ponosen: prvič, da lahko v začetku oktobra pozdravim srečanje FICE v Gorici, Novi Gorici in Ljubljani, kot srečanje filmskih strokovnjakov, ustvarjalcev in gledalcev. In na to, da lahko na naši najbolj simbolni lokaciji, Trgu Evrope, na prostem predvajamo celotno zbirko osmih kratkih filmov, ki jih je dežela Furlanija -Julijska krajina pripravila izključno za uradni program GO! 2025.«

Organizatorji srečanja FICE so se zahvalili tako obema občinama, Mestni občini Nova Gorica in Občini Gorica, kot tudi deželi Furlaniji – Julijski krajini in zavodu GO! 2025 ter vsem ostalim sodelujočim institucijam za pomoč in podporo pri organizaciji dogodka. To bo zanje velik organizacijski zalogaj, saj bo srečanje letos prvič potekalo na drugi lokaciji kot običajno ter obenem tudi prvič onkraj meja Italije.