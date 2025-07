Na čelu krvodajalcev predaja štafete

Pokrajinsko združenje krvodajalcev Fidas ima novo vodstvo. Na ponedeljkovi skupščini je bil za naslednika Feliciana Medeota izvoljen Tiziano Zollia, ki je bil v zadnjih letih podpredsednik posoške zveze in predsednik krvodajalske sekcije za Gradišče in Zagraj. Podpredsedniško vlogo so zaupali Aldu Jarcu iz doberdobskega društva, ostali člani vodstva so Margherita Cuzzit, Riccardo Lazzari, Paolo Nicolotti, Gianluca Pastoricchio, Graziano Puntin, Nicole Scaldavilla in Maurizio Tomba. Nadzornik bo Matteo Verdimonti, člani razsodišča pa Rosanna Furlanis, Paolo Braini, Benito Tofful, Enzo Mucchiut in Ettore Romagnoli. Feliciano Medeot bo častni predsednik.

Zollia je po izvolitvi izpostavil, da mu je pri srcu zlasti interes pacientov. »Prizadevati si moramo, da bo delovanje transfuzijskih centrov organizirano v korist pacientov. Že večkrat se je žal zgodilo, na primer v Gradežu in Krminu, da je načrtovano darovanje odpadlo, ker ni bilo avtodoma. Težava je v pomanjkanju osebja, a tudi v organizaciji, zato je treba na tem delati. Prizadevali si bomo tudi, da bo novi avtodom, v pridobitev katerega je zveza Fidas veliko vložila, čim bolje izkoriščen,« je dejal Zollia.