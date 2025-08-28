Na čezmejno pivo samo v soboto

Čezmejni praznik piva Borderless Beer Fest, ki je bil napovedan za petek in soboto, 29. in 30. avgusta, bo zaradi slabega vremena okrnjen. Kot so včeraj zapisali na Instagram profilu pivovarne Reservoir Dogs iz Nove Gorice, ki je skupaj z goriško pivovarno Antica Contea snovalec dogodka, je petkov program odpovedan, v soboto pa naj bi praznik potekal kot načrtovano.

Dogodek Borderless Beer Fest je danes že uveljavljena tradicija, letos pa bo festival še bolj poseben, saj poteka v okviru GO! 2025 – Nova Gorica-Gorica Evropska prestolnica kulture in v sodelovanju z EZTS GO. Borderless Beer Fest bo na Trgu Evrope / Transalpina ponudil šestnajst kraft piv, po osem iz vsake sodelujoče pivovarne, ki jih bodo spremljali gourmet food trucki in glasba v živo, vse to na simbolični čezmejni lokaciji.

Po zaslugi sodelovanja z EZTS GO bo letošnjo izdajo obogatil glasbeni program, ki bo skladno z duhom festivala čezmejne narave in malce neobičajen. V soboto se bo glasba začela ob 19.30 z Matejem Audioholikom, nadaljevala z RecycleMan (ex AliEn) ob 21. uri ter zaključila s Pigs Parliament ob 22.30. Nastop umetnika RecycleMan (ex AliEn) spada v festival GONGFEST 2025, ki je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Na voljo bo seveda tudi »borderless beer«, pivo, ki sta ga razvili obe pivovarni v sodelovanju z GO! 2025.