Na čudovitem prizorišču odmevale pesmi o vojni, delu in ljubezni

Svojevrsten in obenem čudovit glasbeni večer na svojevrstnem in obenem čudovitem prizorišču. Šlo je za koncert, ki so ga prireditelji, v prvi vrsti Zveza Mink Tolmin, Fundacija Poti miru, EZTS GO in ZRC/SAZU pripravili med urejenimi razvalinami cerkvice sv.Valentina na Sabotinu. Dogodka na nenavadni lokaciji, ki je del uradnega programa GO! 2025, se je udeležilo veliko poslušalcev. K uspehu organizacijsko zahtevne prireditve, je snovalcem koncerta pomagalo tudi lepo in toplo vreme in pri zadnji pesmi je večerno sceno obogatila še polna luna, ki je pokukala izza Škabrijela. Mnogi udeleženci prireditve so na vzpetino prišli peš, veliko pa jih je iz Štmavra prevažal kombi. Peš se je na goro podal tudi novogoriški župan Samo Turel.