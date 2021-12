Na decembrskem kulturnem sejmu praznik ustvarjalnosti

»Čestitam društvoma Briški grič in Skupina75, ker se tudi v teh nenaklonjenih časih nista ustavili in sta v mejah možnosti pripravili kar nekaj odmevnih prireditev,« je v nedeljo v Števerjanu dejala Bruna Visintin, predsednica ZSKD za Goriško, ena izmed številnih udeleženk dogodka Decembrski kulturni sejem. Ta je potekal v popoldanskih urah v dvorani na Bukovju, kjer domujeta obe društvi. Naslov prireditve, ki sta jo pripravili s skupnimi močmi, je dobro povzemal njeno bistvo. Prireditev je namreč imela izrazit kulturni pečat, ki sta mu ton dala še predpraznična živahnost in sejemski prikaz ljudske ustvarjalnosti. Dogodek je na Bukovje priklical veliko ljudi, ki so ob upoštevanju predpisov prisostvovali raznoliki prireditvi. Števerjansko občinsko upravo je zastopala odbornica Martina Valentinčič.

Uvodoma je pozdravil predsednik KD Briški grič, Joško Terpin. Program sta povezovali Jasna Tomsič in Jana Štekar, ki sta udeležence najprej povabili, naj si ogledajo ljudske umetnine, ki so jih za to priložnost dali na ogled nekateri domačini in prijatelji od drugod. Postavljene so bile tudi stojnice, ki so jih s pomočjo staršev pripravili otroci iz vaškega vrtca in osnovne šole. Na njih so ponujali praznično okrašene darove (piškote in druge sladkarije, pijače in okrasne predmete). Ob tem je bil na voljo Zrelostni koledar, ki vsebuje zamisli za recepte s sezonskimi dobrotami in slikovite ilustracije. Kot omenjeno so bili na ogled tudi umetniški izdelki domačih mojstrov.