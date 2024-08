Na dnu morja odkrili razbitine konvoja iz prve svetovne vojne

Gre za razbitine štirih železnih ladij za prevoz materiala, na katere je opozoril krajevni ribič. Delovale so v logistično podporo italijanskim baterijam, ki so se med prvo svetovno vojno premaknile k izlivu Soče. Ladje merijo 20 metrov v dolžino in 6,5 metra v širino. Verjetno, si razlagajo karabinjerji enote za varstvo kulturne dediščine, so jih sami namerno potopili ob umiku italijanskih čet iz Kobarida oktobra leta 1917 zato, da ne bi padle v roke Avstrijcev, ki so napadli in napredovali na polno paro. Rešili so, kar se je dalo, ostalo pa je do odkritja zgoraj omenjenega ribiča nemoteno obtičalo na morskem dnu v naravnem rezervatu med izlivom Soče in otokom Cona do današnjih dni.

»Odkritje je pomembno predvsem z zgodovinskega vidika, saj bo omogočilo zapisati še en delček dolge in zapletene zgodovine bitk Soške fronte,« izpostavljajo karabinjerji enote za varstvo kulturne dediščine iz Vidma, ki so v sodelovanju s podvodno enoto karabinjerjev iz Genove prvič raziskali potopljena plovila.