Na domačiji Edija Kebra odprli slovensko kulturno ambasado

Ceglo Na domačiji Edija Kebra v Ceglem so v torek, 10. oktobra, v okviru projekta Art Circle odprli slovensko kulturno ambasado.

Uvodoma je slovensko himno zaigrala violinistka Athena Picech, nakar je navzoče nagovorila direktorica zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec, ki je poudarila, da so doslej skupno odprli že dvajset kulturnih ambasad. Projekt sloni na dediščini festivala MM Art, ki so ga prvič priredili leta 1997; iz njega je leta 2011 nastal projekt Art Circle, v okviru katerega so na kmetiji Klinec odprli prvo - poljsko - ambasado.

Umetniški vodja projekta Klemen Brun je pojasnil, da si želijo povezovati umetnike, narode in kulture. »Podobno kot dela diplomacija,« je pristavil in pojasnil, da nameravajo do Evropske prestolnice kulture 2025 povečati število kulturnih ambasad s sedanjih 20 na 25.

V imenu gostiteljev je spregovoril Kristian Keber, ki projektu sledi skupaj s sestro Veroniko. Pojasnil je, da so v preteklosti že gostili nekaj umetnikov, vendar so zadovoljni, da se zdaj vključujejo v mednarodni projekt s precej večjim dometom.

V imenu krminske občine je spregovoril podžupan Fabio Russiani, medtem ko je Občino Brda zastopal župan Franc Mužič. Oba sta čestitala družini Keber za podvig, Mužič je obenem izrazil zadovoljstvo, da se je projekt Art Circle z leti razširil iz Brd v Vipavsko dolino, na Kras in v zamejstvo. Lani so poljsko kulturno ambasado v Italiji odprli na domačiji Klanjscek na Oslavju.

Spomnili so se Etka Tutte

Navzoče, med katerimi je bil generalni slovenski konzul v Trst Gregor Šuc, sta nagovorila tudi slovenski veleposlanik v Rimu Matjaž Longar in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je napovedal, da bodo prihodnji mesec na ministrstvu objavili razpis, na podlagi katerega bo mogoče zaprositi za sredstva tudi za tovrstne kulturne programe. Med drugim je poudaril, da so posebno ponosni na Slovence, ki si prizadevajo za ohranjanje slovenskega jezika in kulture v zamejstvu. Med srečanjem so se spomnili tudi Etka Tutte, ki je umrl med lansko pomladjo, potem ko je bil med pobudniki festivala MMArt in projekta Art Circle. »Bil je vizionar in odličen umetnik,« je poudaril Arčon.

Po odkritju table, ki mimoidoče opozarja, da v Ceglem gostijo slovensko kulturno ambasado, se je Kristian Keber zahvalil gostilni Pri Lovcu s Subide, ki je pripravila prigrizek, s katerim so pospremili priložnostno zdravico.

V novi kulturni ambasadi na Kebrovi domačiji sicer že od prejšnje sobote ustvarjajo Tomaž Milač, Gregor Pratnerk in Vesna Davidovič.

Ustvarja 37 umetnikov

Umetnica Maša Gala, ki tudi sama sodeluje pri projektu Art Circle, nam je pojasnila, da v teh dneh na dvanajstih lokacijah v Brdih, v Vipavski dolini in na Krasu skupno gostijo 37 profesionalnih umetnikov (tudi iz Japonske in Brazilije); dela, ki nastajajo v teh dneh, bodo postavili na ogled v petek, 13. oktobra, ob 19. uri v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini.