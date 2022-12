Na domu skrival prepovedano orožje in sumljive snovi

Novogoriški policisti so minuli petek na podlagi odredbe pristojnega sodišča na območju Nove Gorice opravili hišno in osebno preiskavo pri 40-letnem moškem, za katerega je obstajal sum, da nelegalno poseduje strelno orožje. Moškemu so skladno z določbami Zakona o kazenskem postopku v času hišne preiskave odvzeli prostost in ga pridržali. Med preiskavo so policisti našli in zasegli avtomatsko pištolo znamke Ingram, kalibra 9 mm, ki sodi po določilih Zakona o orožju in Kazenskega zakonika med vojaško orožje, katerega promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom niso dovoljeni ali so omejeni. Policisti so našli in zasegli tudi pištolo znamke Beretta, kalibra 9 mm in naboje za pištolo.

Poleg omenjenega orožja in streliva so policisti med hišno preiskavo našli in zasegli tudi snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. V steklenem kozarcu so opazili posušene rastlinske delce zeleno rjave barve, v PVC vrečici pa prašnato snov bele barve. V kolikor bo analiza potrdila, da gre za prepovedane droge, bodo zoper moškega uvedli prekrškovni postopek.

Omenjeni moški je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili policisti. O odkritju in zasegu orožja so obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Podali bodo kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma nedovoljee proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, pri čemer tvega kazen od šestih mesecev do pet let zapora.