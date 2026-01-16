Na goriškem gradu se bodo potopili v zgodovino

Še do sobote, 31. januarja, bo na goriškem gradu na ogled projekcijsko mapiranje. Ob 18.30 in 19.30 vseh dni, ko je grad odprt, se bodo lahko obiskovalci brezplačno potopili v zgodovino skozi dva različna posnetka na grajskem dvorišču. Za ogled le-teh ni potrebno kupiti vstopnice za grad.

Projekcijsko mapiranje je posebna vizualna tehnika, pri kateri se video projekcije natančno prilagodijo obliki in površini objekta, na primer stavbe, gradu, cerkve ali celo kipov. Dve tovrstni avdiovizuelni prestavi sta na ogled tudi na goriškem gradu. Prvi posnetek nosi naslov »Na gradu med grofi in vitezi, damami in služabniki«, drugi pa »Na gradu med igrami, glasbo in čarobnostjo«. Vsaka projekcija traja 15 minut.

Svetlobno-zvočni in vizualni predstavi je za Občino Gorica v okviru projekta Bando Borghi pripravilo podjetje ETT iz Genove. Projicirata se na notranje grajsko obzidje in ustvarita posebno očarljivo izkušnjo. Obiskovalci lahko začutijo srednjeveško in renesančno vzdušje, odkrijejo čar astronomije in astrologije ter občudujejo živali in fantastična bitja, z domišljijskim pogledom.

Grad je odprt od torka do nedelje med 10. in 18. uro (zadnji vstop ob 17.15). Nakup vstopnice je mogoč tudi prek spleta v sistemu Vivaticket.