Na Goriškem med Evropsko prestolnico kulture manj kaznivih dejanj

»Lansko leto je bilo za varnostne organe zelo zahtevno, saj smo imeli zaradi Evropske prestolnice kulture kar nekaj dela. Posebno pozornost smo namenili preventivi, v zakulisju je bilo opravljenega veliko dela, da je vse skupaj teklo kot po olju. Na koncu smo zelo zadovoljni, saj smo na pokrajinski ravni zabeležili približno petodstotni upad števila kaznivih dejanj.«Tako je včeraj poudaril goriški kvestor Luigi Di Ruscio, ki je podal oceno opravljenega dela med 1. decembrom 2024 in 30. novembrom 2025.

»Podatki niso še dokončni, vendar kakorkoli nakazujejo, da se je število kaznivih dejanj znižalo. Skupno smo jih na kvesturi obravnavali približno 4400, približno dvesto dvajset manj kot leto prej,« je še povedal kvestor in poudaril, da se je na terenu zvrstilo 56.145 policistov; med njimi je bilo 17.467 pripadnikov krajevnih oddelkov in 38.678 policistov iz drugih italijanskih krajev.

»Med Evropsko prestolnico kulture so se zvrstili zelo množični dogodki, denimo odprtje oz. prihod Gira d’Italia, in najrazličnejše druge kulture prireditve. Za varnost smo morali poskrbeti tako med obiski visokih gostov kot tudi med raznimi manifestacijami, med katerimi je bilo treba zagotoviti pravico do izražanja družbene kritike v skladu z zakoni,« je pojasnil Di Ruscio in poudaril, da je bilo treba posebno pozornost nameniti varnosti številnih turistov, katerih število je med lanskim letom petkrat večje kot v preteklosti.

»Ko je obiskovalcev veliko, se pojavijo tudi žeparji. Marsikaterega smo nagnali, sicer je posebno pomemben podatek, da so pripadniki raznih policijskih sil med lanskim letom preverili dokumente skupno 700.000 oseb in pregledali 220.000 vozil.«