Na goriškem sodišču razglasili stavkovne aktivnosti

Osebje goriškega sodišča je po ponedeljkovi skupščini soglasno glasovalo za začetek stavkovnih aktivnosti. Razlog za to je vse bolj kritični kadrovski primanjkljaj, ki močno otežuje delo tako tožilstva kot sodišča.Predstavniki sindikatov FP Cgil Mauro Cenci, FP Cisl Salvatore Montalbano in Confsal Unsa Enrico Acanfora so v prejšnjih dneh z odločitvijo seznanili vse pristojne institucije. Goriškega prefekta Raffaeleja Ricciardija so, kot predvideva zakonodaja, zaprosili za sklic omizja za poravnavo.

Pomanjkanje osebja se kaže v obeh delih sodišča. V uradih sodišča naj bi bilo (brez vodje) 38 zaposlenih: trenutno jih je 22, od katerih sta dve na porodniškem dopustu, ena oseba pa je na dolgotrajnem bolovanju. Dejansko je v uradih 19 zaposlenih, kar je 50 odstotkov predvidenega osebja. V uradih tožilstva so razmere še hujše. Moral bi imeti 29 zaposlenih, v službi pa je 11 oseb, od katerih je ena odsotna zaradi poškodbe, druga pa je na bolovanju. Urade tožilstva tako krije tretjina osebja, ki bi jih uradi potrebovali. V sklopu urada tožilstva je posebej zgovoren podatek, da višjih strokovnih uradnikov ni, imeti pa bi jih morali štiri.

Sindikati v pismu pravosodnemu ministrstvu, prefektu, generalnem tožilstvu, goriški državni tožilki in drugim soudeleženim strankam poudarjajo, da ima pomanjkanje pozornosti ministrstva nad namestitvijo osebja posledice za sodni »stroj« v Gorici. Niti eden na novo zaposlenih višjih strokovnih uradnikov, ki so zmagali na državnem razpisu, ni bil na primer dodeljen goriškemu sodišču. Zaradi tega se uradi dnevno znajdejo v težavah za jamčenje nujnih storitev, medtem ko se za redno dejavnost kopičijo zamude. Zaposleni morajo v marsikaterem primeru opravljati delo, ki ni v njihovi pristojnosti. Ministrstvo zato nujno pozivajo, naj goriškemu sodišču nameni dodatno osebje.