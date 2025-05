Na Goriškem tragedija med tekmovanjem v motokrosu

V širši italijanski javnosti močno odmeva smrt 23-letnika, ki je včeraj (1. maja) v Romansu pozno popoldne umrl med tekmovanjem v motokrosu. Po dosedanjih informacijah naj bi Filippo Morello izgubil nadzor nad motorjem, padel na tla in naj bi ga nato povozilo več motorjev, ki ga niso uspeli pravočasno obiti. Mladenič je bil doma iz okolice Trevisa in je bil član motokluba Polcenigo (Pordenon).

Na kraj nesreče so prispeli reševalci z reševalnim vozilom in helikopterjem, vendar so bili vsi poskusi oživljanja neuspešni.