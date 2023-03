Na goriški občini nova operativna centrala civilne zaščite

Izkušnje z množičnimi dogodki, kot so Okusi ob meji, ter z drugimi dogodki, kjer je potrebno tesno sodelovanje med raznimi pripadniki varnostnih sil, od gasilcev do civilne zaščite, reševalcev in policistov, so botrovale zamisli za novo občinsko operativno centralo, ki so jo včeraj predstavili na sedežu goriške lokalne policije.

S prispevkom 83.000 evrov, ki ga je namenila Dežela Furlanija - Julijska krajina, so v obstoječih prostorih sedanjega urada civilne zaščite uredili sodobno operativno centralo z novim video in avdiovizualnim sistemom ter šestimi ekrani, na katerih lahko istočasno spremljajo do 200 posnetkov videokamer. Na voljo je tudi šest računalnikov in pisalnih miz. Odgovorni za civilno zaščito na goriški občini, Salvatore Gambitta, je razložil, da bo za redne dejavnosti sobo še naprej uporabljalo osebje civilne zaščite. V primeru potrebe pa je ostalih pet računalnikov namenjenih predstavnikom ostalih sil, kot so reševalci, gasilci, policisti itd. En prostor je tudi namenjen radioamaterjem, ki imajo avtonomno povezavo in lahko v primeru okvare rednega omrežja priskočijo na pomoč.

»Edinstveno« dvorano na deželni ravni, saj je nima nobena druga občina, je pohvalil direktor deželne civilne zaščite Amedeo Aristei, goriški župan Rodolfo Ziberna pa je izrazil svoje zadovoljstvo in spomnil na tradicijo preventivnih dejanj, ki so takorekoč v krvi v ustanovah naše dežele. Prefekt Raffaele Ricciardi je podčrtal, da je sodelovanje pri upravljanju izrednih razmer, tako veselega značaja kot Okusi ob meji ali tragičnega kot poletni požari, izredno učinkovito orodje. Odbornik za civilno zaščito Francesco Del Sordi pa je pristavil, da so želeli z novo sobo še dodatno nadgraditi izkušnje iz prejšnjih let. Novost sta pohvalila tudi poveljnik lokalne policije Marco Muzzatti in deželni vodja lokalne policije Gian Luca Albertazzi.Nova operativna centrala je le prvi korak: Dežela FJK je namreč namenila že 224.000 evrov za nadaljnjo ureditev bližnjega prostora za sestanke in sobe za didaktične namene. Trenutno pripravljajo študijo izvedljivosti.