Na goriških šolah v desetih letih od 25 do 40 odstotkov osebja manj

Šole na Goriškem so v zadnjih desetih letih na splošno izgubile 25 odstotkov učnega ter 35 odstotkov pomožnega, tehničnega in administrativnega osebja, v primeru administrativnih asistentov pa zmanjšanje dosega celo 40 odstotkov, vsega skupaj okoli 250 delovnih moči. Krčenje so doživele tako italijanske kot slovenske šole, zlasti le-te so pri oblikovanju seznamov osebja za prihodnje šolsko leto 2023/2024 izgubile dve mesti za neučno osebje, medtem ko šole z italijanskim učnim jezikom niso doživele krčenj.

To so številke in ugotovitve, ki so jih predstavniki krajevnih sindikatov Flc CGIL, CISL Scuola in UIL Scuola tudi v imenu sindikatov Gilda in Anief v torek obelodanili na srečanju z goriškim prefektom Raffaelejem Ricciardijem. Do srečanja je prišlo, potem ko so sindikati v začetku junija na prefekta naslovili pismo, v katerem so ga opozorili, da nekatere šole z osebjem, ki jim je bilo dodeljeno, ne bodo mogle ugoditi povpraševanju ozemlja in družin glede urnikov, učnih smeri, podpornega pouka, jezikovnih tečajev ter pomoči kulturnih posrednikov pri integraciji tujih učencev in dijakov idr.

Poleg tega so sindikati opozorili sogovornika na prefekturi še na preobremenjenost tajništev, dalje na pomanjkanje ravnateljev, tehničnih asistentov in šolskih sodelavcev, kar postavlja pod vprašaj tudi varnost tako učencev kot osebja.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.