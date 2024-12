Na Jeremitišču, malem zaselku goriške občine, ki se nahaja med tovornim postajališčem družbe Sdag in glavnim goriškim pokopališčem, so med vkopavanjem kablov za javno razsvetljavo našli neeksplodirano bombo. Do najdbe je po besedah domačinov prišlo v torek. Delavci so območje zavarovali z ograjo in trakovi. Šlo naj bi za granato iz prve svetovne vojne.