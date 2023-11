Na Kalvariji so naleteli na bojler, straniščno školjko, na cel kup praznih pločevink piva, na električne kable in plastične cevi. Čistilno akcijo so v okviru niza »Očistimo svet« izpeljali člani goriškega združenja Legambiente, ki so se na Kalvarijo odpravili že tretjič. Zaradi tega upajo, da bodo nove fotopasti, ki jih je nabavila goriška občina, prispevale k ugotovitvi identitete objestnežev, ki odpadke odlagajo v naravno okolje.