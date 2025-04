Na Krnu reševali obnemogle pohodnice in pohodnika

Novogoriške policiste so na velikonočno nedeljo ob 18.13 obvestili, da so se na območju Krna izgubile tri pohodnice in pohodnik, ki so bili povsem obnemogli. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da so omenjeni štirje, vsi državljani Vietnama, stari od 23 do 27 let, v nedeljo zjutraj krenili s parkirišča na planini Kuhinja proti Krnu, ki ga je takrat zakrivala nizka oblačnost. Po približno petih urah hoje so zašli s poti in zatavali v meglo. Precej moči pa jim je pobrala tudi hoja v snegu, pri čemer je bila ena od planink povsem izčrpana in podhlajena.

Četverica je okrog 13. ure poklicala pristojno službo za pomoč in reševanje. Na kraj je odšlo 16 gorskih reševalcev GRS Tolmin, ki so se z vso potrebno opremo s planine Zaslap odpravili do pohodnikov v težavah.

Na kraj so napotili tudi ekipo vojaškega helikopterja z združeno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči in GRS ter pripadnikom gorske policijske enote. Reševanje s helikopterjem pa je preprečila gosta oblačnost.

Pohodnice in pohodnik so se premočeni in podhlajeni nahajali pod Krnsko škrbino na višini okoli 1.900 metrih nadmorske višine. Pripadniki GRS Tolmin so jih na kraju oskrbeli z odejami in oblačili, pri čemer so vsi odklonili zdravniško pomoč.

Reševalci so ugotovili, da niso imeli ustrezne opreme in primerne obutve, prav tako niso bili niti telesno in psihično pripravljeni za hojo v gorah. Kasneje so jih pospremili v dolino in jih kasneje prepeljali do parkirišča na planini Kuhinja.

Veliko ljudi se odloča za aktivno preživljanje prostega časa v visokogorju in sredogorju. Planinstvo je med ljudmi nadvse priljubljeno, saj je tesno povezano z rekreacijo, sprostitvijo in uživanjem v naravi, toda je lahko tudi nevarno, še zlasti če ne upoštevamo osnovnih gorniških pravil, opozarja Gorska reševalna služba. Vsakoletni skoraj milijonski obisk slovenskih gora pri ljudeh prinaša varljiv občutek varnosti, zato se povečuje število nesreč, na kar vplivajo telesna in psihološka nepripravljenost, pomanjkljiva in neustrezna oprema, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje trenutnih vremenskih razmer v gorah, kjer se srečujeta zima in poletje.

