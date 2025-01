Na ladji za križarjenje v tržiški ladjedelnici zabodel kolego

Na ladji za križarjenje Star Princess, ki je trenutno v tržiški ladjedelnici, sta se danes zjutraj sprla delavca, pri čemer je eden drugega zabodel. Z nožem ga je ranil v noge in roke, njegovo življenje pa na srečo ni ogroženo. Oba sta Bengalca, zaposlena v podizvajalskem podjetju. Prvi so posredovali varnostniki, nato so prispeli tržiški policisti, ki so napadalca aretirali. Vzroke nasilnega dejanja preiskujejo, kaže da sta se delavca sprla iz doslej še nepojasnjenih razlogov. Ladjo Star Princess je družba Fincantieri splavila septembra 2024.