Na lanske očitke so se odzvali s ... šivanjem

Lani so jim očitali, da so pustne obleke kupili na Amazonu ... Letos so jih vseh 120 sešili sami. »Tokrat smo kupili edino blago, vendar samo zato, ker na Poljanah (še) nimamo tekstilne tovarne, v kateri bi ga lahko sami proizvedli,« so se pošalili Poljanci. Njihova lanska zmaga na Sovodenjskem pustu je sprožila razpravo o pustnih kostumih: jih pustarji lahko kupijo ali jih morajo v celoti sešiti sami?

Člani nekaterih pustnih skupin so lani ugotavljali, da so bili Poljanci zelo lepi in pridni, vendar so bili njihovi kostumi kupljeni, medtem ko so drugi pustarji v pripravo pustnih oblek vložili kar nekaj truda in dela. Po lanskih očitkih so si Poljanci zavihali rokave in poskrbeli, da bodo letos njihovi kostumi povsem izvirni. V kolikšni meri so bili pri šivanju uspešni bo mogoče ugotoviti že v nedeljo, 23. februarja, ko se bo s 35. Goriškim pustom začel letošnji niz pustnih sprevodov, na katerih bodo poleg Poljancev pustno dediščino slovenskih vasi iz nekdanje goriške pokrajine predstavljali še Doberdobci, Štandrežci, Gabrci, Sovodenjci, Števerjanci in Štmavrci.

Kar nekaj truda v pripravo kostumov so vložili tudi v Doberdobu, kjer so se šivanja oblačil lotili že decembra. V teh dneh imajo Doberdobci kar nekaj dela tudi s svojim pustnim vozom, saj morajo pohiteti, da bo nared do nedelje; podobno velja tudi za člane društva Oton Župančič iz Štandreža. Štandrežci letošnji voz gradijo na skoraj deset metrov dolgem podvozju, kar zanje predstavlja zelo velik zalogaj. Čeprav se bodo sprevodov udeleževali kot skupina, so se v gabrskem društvu Skala odločili za prenovo vozu, s katerim so nastopili na pustnem sprevodu v Gorici pred več kot 35 leti. Takratnem vozu so dodali nekaj novih elementov, dela je bilo kakorkoli več od pričakovanj. »Letos imamo tudi rekordno število udeležencev (115), kar je za našo vas velik ponos. V veliko pomoč so nam mladi, ki so pri pripravah redno prisotni in tudi zelo delovni in skrbni,« so zadovoljni v Gabrjah. Mladi sodelujejo pri gradnji voza tudi pri Kulturnem društvu Sovodnje, kjer kostume pridno šiva skupina desetih mladih domačink. Letošnji voz kulturnega društva Briški grič v Števerjanu (fotografijo njegove gradnje smo objavili v sredo) bo nedvomno navdušil otroke in ljubitelje stripov Walta Disneyja. Pust je ne nazadnje posebno doživet v Štmavru; tamkajšnje društvo Sabotin se bo letošnjih sprevodov udeležilo s pustno skupino in z željo, da bi veselje le prevladalo v današnjih temnih časih. Obleke so si sešili sami, posebno pozornost so namenili plesu.