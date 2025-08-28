Na lepem modrem Kornu ...

Ko bi Johan Strauss mlajši živel v Gorici, bi svojo najbolj poznano skladbo namesto Donavi posvetil ... modremu Kornu. Novogoriški policisti so bili v sredo dopoldne obveščeni, da je v Kromberku prišlo do morebitnega onesnaženja potoka Koren. Poleg novogoriških policistov, gasilcev in članov civilne zaščite je bil na kraju tudi pristojni inšpektor za okolje in prostor.

Ugotovljeno je bilo, da je pri eni izmed gospodarskih družb med čiščenjem prišlo do izliva biorazgradljive barve. Večja škoda za okolje, živali in rastline naj ne bi nastala. Gasilci so namestili pivnike in preventivno odvzeli nekaj vzorcev za nadaljnjo analizo.

S pivniki očitno niso zadržali vse barve, ki je tako danes dosegla Gorico. Sprehajalci v novem parku v dolini Korna so zjutraj začudeno opazovali potok, ki je zaradi v Kromberku izlite barve postal popolnoma moder ... tako da spominja na Straussovo Donavo.

Šale na stran. Goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi pojasnjuje, da so tudi na italijanski strani državne meje vzeli vzorce vode, ki jih bo analizirala deželna okoljska agencija Arpa. Razmere spremljajo tudi zaposleni v občinskem uradu za okolje in lokalni policisti.