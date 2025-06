Na Lijaku huje poškodovan jadralni zmajar

Na vzletišču za jadralne padalce Lijak na Goriškem se je v torek okoli 15.15 takoj po vzletu z jadralnim zmajem huje poškodoval 57-letni nizozemski državljan, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Nizozemcu, ki je v lastni režiji z jadralnim zmajem vzletel, je na višini približno desetih metrov zaradi nenadnega sunka vetra dvignilo levi konec jadralnega zmaja. Situacijo je poskušal reševati z ostrim zavijanjem v levo, vendar pri tem ni bil uspešen. Zaradi vetra je ostro zavil desno in navzdol ter se pri tem obrnil in posledično s prednjim koncem padel naravnost navzdol v strmi spodnji del vzletišča, kjer je poškodovan tudi obstal.

Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica in gorski reševalci. Zaradi predvidoma hudih telesnih poškodb hrbtenice in drugih delov telesa so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico.