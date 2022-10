Na nedeljski nogometni tekmi množičen pretep

Na stadionu v Športnem parku v Novi Gorici je bila minulo nedeljo odigrana prvenstvena nogometna tekma 1. slovenske nogometne lige med domačim klubom ND Gorica in gostujočo ekipo NK Olimpija. Tekmo si je ogledalo več sto gledalcev, med njimi tudi več deset navijačev gostujoče ekipe (okrog 80 navijačev Green Dragons) in domačega ND Gorica (približno 40 privržencev navijaške skupine Terror Boys). Pred začetkom tekme je med člani obeh navijaških skupin prišlo do množičnega pretepa, zdaj pa bo ukrepala policija.

Do množičnega pretepa je prišlo na travniku pred stavbo mestne hiše v Novi Gorici, kjer so posredovali policisti različnih policijskih enot in pripadniki posebne policijske enote Policijske uprave Nova Gorica ter tako preprečili večje kršitve javnega reda in miru. Tudi v nadaljevanju oziroma pri spremljanju obeh navijaških skupin proti nogometnemu stadionu je prišlo do manjših kršitev javnega reda in miru (metanje steklenice proti skupini gostujoče navijaške skupine, uporaba pirotehničnega izdelka). Prav tako so pri pregledu na vstopu na stadion našli še nekaj pirotehničnih sredstev oziroma predmetov, ki jih na javno prireditev ni dovoljeno prinašati.

Na nogometni tekmi sicer ni bilo zaznati nobenih kršitev, povezanih z uporabo pirotehničnih sredstev, je bilo pa v okolici nogometnega stadiona mogoče slišati več pokov. Policisti so na tribuni ukrepali zoper tri člane domače navijaške skupine; zoper dva kršitelja so uvedli postopek o prekršku, zoper eno osebo pa bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo zaradi suma storitve napada na uradno osebo, ki opravlja naloge varnosti.

Kot je včeraj sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik, so policisti med nogometno tekmo identificirali večino kršiteljev in zoper njih uvedli prekrškovne postopke zaradi 10 kršitev.