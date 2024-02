Na nekaterih je bilo preveč tovora, na drugih je bil neustrezno natovorjen

Italijanski in slovenski policisti so v sredo med 8. in 14. uro izvedli koordiniran poostren nadzor nad avtocestnim prometom na obeh straneh državne meje v okviru akcije Side by Side, s katero si prizadevajo za krepitev stikov in čezmejnega sodelovanja med policijskimi silami. Skupno so obravnavali 95 vozil in naložili 28 glob.

Na italijanski strani je poostren nadzor potekal na cestninski postaji avtoceste A34 pri Vilešu, medtem ko so bili slovenski policisti na delu na hitri cesti H4 Razdrto - Nova Gorica, in sicer pri počivališču v Šempasu. Policisti so posebno pozornost namenili tovornim vozilom, avtobusom in kombijem z domačo in tujo registracijo.

Psi iskali opojne substance

Na italijanski strani je na pomoč goriškim kolegom priskočila enota vodnikov službenih psov iz Bologne, ki so specializirani za iskanje opojnih substanc. Pri poostrenem nadzoru so sodelovali tudi prometni policisti z raznimi tehnološkimi pripomočki. Z njimi so med drugim preverjali, ali tahografi tovornjakov delujejo v skladu s predpisi. Poleg tega so policisti izvajali tudi hitre teste za zaznavanje prisotnosti droge v slini.

Med poostrenim nadzorom so skupno obravnavali 95 tovornih in osebnih vozil. Skupno so naložili 28 glob. En šofer tovornega vozila ni upošteval urnikov dela in počitka. Na šestih tovornjakih je bilo preveč tovora, medtem ko jih je bilo drugih šest neustrezno naloženih. En tovornjak je bil neustrezno opremljen.

Policisti so našteli tudi dve kršitvi hitrostnih omejitev in ugotovili, da dva tahografa nista delovala, kot bi morala. V okviru poostrenega nadzora so ugotovili identiteto 92 oseb iz raznih držav.

Ob zaključku poostrenega nadzora so se slovenski in italijanski policisti sestali in skupaj podali oceno opravljenega dela.