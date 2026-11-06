Sinner potrdil menjavo trenerja

Teniški zvezdnik Jannik Sinner bo opravil menjavo v strokovnem štabu ob koncu sezone 2026 in prekinil sodelovanje z dolgoletnim trenerjem Darrenom Cahillom, ki ga je popeljal do številke 1 na svetu. Južnotirolec je v današnji izjavi za javnost sporočil, da bo Cahilla decembra nasledil nekdanji švedski teniški igralec Magnus Norman.

Avstralski trener Cahill je skupaj s Simonom Vagnozzijem od junija 2022 vodil vzpon Južnotirolca vse do prvega mesta na svetovni lestvici ATP. Sinner je to mesto pred kratkim sicer izgubil zaradi neaktivnosti, povezane s poškodbo desnega kolena.

»Darren je imel izjemno pomembno vlogo na moji športni poti,« je na družbenih omrežjih poudaril Sinner. »Skupaj s Simonom in celotno ekipo smo dosegli vse, o čemer sem sanjal že kot otrok. Osvojitev petih naslovov za grand slam in prvo mesto svetovne lestvice sta uspeha, ki ju bom za vedno cenil. A enako pomemben je tudi odnos, ki smo ga skozi leta zgradili.«

Kot je še povedal Sinner, mu je Cahill pomagal pri razvoju tako na športnem kot osebnem področju, njegovi nasveti pa ga bodo spremljali skozi celotno kariero. Zato se mu je javno zahvalil tudi s posebno objavo na družbenih omrežjih. »Čeprav se najino sodelovanje končuje, bo prijateljstvo ostalo,« je poudaril Južni Tirolec.

Norman, nekdanji drugi igralec sveta, je bil trener svojega rojaka Robina Söderlinga, dolgo časa pa je sodeloval tudi s Švicarjem Stanom Wawrinko, ki je pred kratkim končal kariero. Vodenje Sinnerja bo prevzel v začetku decembra.