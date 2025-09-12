Na območju Rebrnic v treh urah in pol policisti izrekli 85 prometnih kazni

Policisti več policijskih enot Policijske uprave Nova Gorica so včeraj (četrtek) med 8.30 in 12. uro, v sodelovanju s policisti Specializirane enote za nadzor prometa (SENP) Generalne policijske uprave izvedli poostren nadzor hitrosti na hitri cesti H4 na območju Rebrnic, na relaciji Nanos–Vipava (v smeri proti Ajdovščini).

Namen nadzora je bil preverjanje hitrosti ter spoštovanja prometne signalizacije s strani voznikov. V času nadzora so policisti ugotovili skupno 28 prekoračitev hitrosti in kršiteljem izdali plačilne naloge. Poleg tega so zaznali 68 kršitev zaradi neupoštevanja prometne signalizacije, predvsem prepovedi vožnje osebnih vozil, pri čemer so 57 kršiteljem izdali plačilne naloge, enajstim pa izrekli opozorilo.