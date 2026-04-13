Na Peči se rojeva novo športno igrišče

Odbojkarska mreža že stoji, črte na umetni travnati površini so zarisane, ograja okrog igrišča je postavljena, tudi vrata za mali nogomet že čakajo na prve strele in nogometne dvoboje. Na Peči je v glavnem dograjeno novo igrišče za mali nogomet in odbojko, ki ga je sovodenjska občina zgradila z namenskim deželnim prispevkom, vrednim 100.000 evrov.

»Poskrbeti je treba samo še za ureditev dostopne poti in za nekaj detajlov. Računamo, da bomo novo igrišče odprli v drugi polovici junija, in sicer v okviru Junijskih večerov oz. občinskega praznika,« pravi sovodenjska podžupanja in občinska odbornica Alenka Florenin in pojasnjuje, da bo odprtje vključeno tudi v praznovanje 50-letnice pečanskega športnega in kulturnega društva Vipava. Novo igrišče so zgradili zraven kotalkališča, sicer gre za ločen športni objekt, ki ga bodo lahko vsi prosto uporabljali.

Prijavili so se na razpis

Sovodenjska občina se je za pridobitev sredstev svojčas uspešno prijavila na razpis, preko katerega Dežela Furlanija - Julijska krajina financira obnovo, sanacijo in tudi novogradnje športnih igrišč za košarko, odbojko in nogomet na prostem.

»Ob vložitvi prošnje za pridobitev sredstev smo se vprašali, kje bi bilo najbolje investirati v športno oz. rekreacijsko infrastrukturo. Ena od možnosti je bila tudi nadgradnja sovodenjskega občinskega parka, kjer smo v času obogatili ponudbo in je res zelo dobro obiskan, vendar smo se nato strinjali, da si pozornost zaslužijo tudi ostale vasi v naši občini. Tudi po posvetovanju s krajani smo se odločili, da novo igrišče zgradimo na Peči, kjer bo tako na razpolago res lepo območje za rekreacijo in prosti čas,« pojasnjuje Alenka Florenin.

Nov športni objekt, ki ga je zgradilo podjetje Green System iz kraja Mornico al Serio v Lombardiji, stoji ob kotalkališču in hkrati ob travnatem nogometnem igrišču, ki ga sicer nihče ne uporablja.

»Novo igrišče na Peči bo vedno odprto, njegova uporaba bo prosta, saj je tako zahteval tudi razpis, na katerem smo pridobili sredstva za njegovo uporabo,« še pravi Alenka Florenin in razlaga, da je v sodelovanju s krajevnimi društvi v pripravi program za odprtje novega športnega objekta na Peči. Občinska odbornica pojasnjuje, da se športno društvo Sovodnje in športno združenje Soča pravkar lotevata organizacije nogometnega oz. odbojkarskega turnirja, s katerim bi na najboljši način predali namenu novo pridobitev za ljubitelje športa.