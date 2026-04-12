Soči SloVolley uspelo prebiti led, poraz Jadrana

MOŠKA B-LIGA

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak - Padova 3:1 (25:20, 25:15, 17:25, 25:20)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 10, A. Cotič (L), Princi 1, Černic 0, Miklus 13, Čavdek (L), T. Cotič 3, Makuc, Antoni, Sicco 11, Tomić, Vižintin, Katalan 8, Giusto 15. Trener: Battisti

Soči SloVolley ZKB Lokanda Devetak je le uspelo in se je v 20. krogu razveselila prve zmage s 3:1. Domača ekipa je pokazala zelo suvereno predstavo in prepričljivo slavila proti predzadnji ekipi na lestvici Padovi, ki jo sestavljajo igralci U19 prvoligaša. Prvi set je bil najbolj izenačen, ko so sočani začeli večati razliko pri 14:10. Prednost so brez težav obdržali in z dobrimi napadi in bloki povedli z 1:0.

Drugi niz je bil povsem po notah Soče SloVolley, ki je set začela z delnim 5:0 in nasprotnika popolnoma nadigrala ter slavila s 25:15. Če je že kazalo, da bo tekme kmalu konec, pa je v tretjem setu prišlo pri domači ekipi do padca v igri, kar se rado zgodi po vodstvu z 2:0. To so s pridom izkoristili nasprotniki, ki so slavili s 17:25. V četrtem nizu so se sočani spet zbrali in znova vodili vse od začetka ter ga tako po svoji zaslugi dobrih in zagrizenih akcij kot s številnimi napakami nasprotnikov gladko pripeljali do konca in se razveselili zmage.

"Na začetku me je malo skrbelo, ker smo morali spremeniti postavo, a fantom čestitam za zmago," je po tekmi komentiral trener Battisti.

ŽENSKA C-LIGA

Martignacco – Zalet ZKB 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 26:24)

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Reggio Emilia 72:75