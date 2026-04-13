Kriški vinogradi naj bi že letos poleti razpolagali z vodovodnim omrežjem

Rajonski svet za zahodni Kras je v četrtek priredil javno srečanje v domu Alberta Sirka v Križu. V središču pozornosti so bila infrastrukturna dela, ki jih občina s podjetjem AcegasApsAmga, konzorcijem CISI in družbo Cogevi izvaja, da bi od pokopališča do vinogradov v bregu napeljala vodo in ob tem uredila kanalizacijo za stanovalce ob cesti za Brojnico.

Dela so za skupnost nujno potrebna in dobrodošla. Vinogradniki so namreč navdušeni nad priključitvijo na vodovodno omrežje, saj so se doslej zlasti v poletnih mesecih težko branili pred sušo. Skrbi pa jih začasna zapora ceste za Brojnico, ki je med majem in oktobrom ena od glavnih povezav med zahodnim Krasom in morjem. Ravno cestna zapora, ki bo veljala tudi v nočnih urah, je bila v četrtek predmet debate. Na sejo je rajonski svet povabil predstavnike podjetij, ki dela že izvajajo. Številni vaščani so tako podrobneje spoznali projekt in izpostavili svoje mnenje.

Massimiliano Fontanot, ki je pri podjetju AcegasApsAmga odgovoren za vodovodno omrežje in kanalizacijo, je pojasnil, da so s predstavniki konzorcija in podjetja Cogevi prišli na pogovor, da bi razumeli, kakšna naj bo časovnica delovišča: »Dela, ki so se sicer že začela, lahko dokončamo do 30. junija. Če pa se vaška skupnost odloči, da je cestna zapora v juniju neprimerna, lahko izvajanje prekinemo maja in nadaljujemo jeseni.« Skupščina se je naposled izrekla za neprekinjeno izvajanje del, da bi vinogradi že letos poleti lahko razpolagali z vodovodnim omrežjem. Lastniki zemljišč lahko - če tega še niso storili - zaprosijo za priključitev na omrežje in namestitev števcev, na elektronskem naslovu info.ts@acegasapsamga.it. Rajonski svet je prav tako na razpolago, da vaščanom pojasni, kakšne so posledice delovišča.

Zapora v dveh fazah

Inženir podjetja AcegasApsAmga Daniele Comuzzo je vaščanom predstavil projekt, ki se deli v dve fazi. V prvi bodo dela potekala na gornjem delu ceste ob pokopališču, v drugi pa na spodnjem delu. Med urejanjem vodovodne napeljave bodo namestili tudi cevi za kanalizacijo, ki jo namerava občina kmalu urediti in posodobiti v celi vasi.

Nekaj dvomov se je v skupnosti le porodilo. Zapora gornjega dela ceste za Brojnico bo tamkajšnje prebivalce začasno prisilila, da uberejo drugo, nekoliko manj udobno pot do središča vasi. Kot rečeno se bodo tudi drugi domačini težje vozili po ožji ulici do morja, a bo to vendar mogoče. Promet po njej bo dovoljen samo za prebivalce Križa. Primerne oznake bodo obveščale o zapori že na glavnih prometnicah, zlasti na Obalni cesti, od koder se poleti številni turisti in drugi obiskovalci pripeljejo do Križa, da bi se izognili prometu ob morju ali da bi se na Kras povzpeli po krajši poti.

»Z deli so začeli marca,« je na seji spomnil predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni, »na pobudo Kmečke zveze in takratnega tajnika Edija Bukavca je občina izdelala načrt za priključitev brega na vodovodno omrežje leta 2017, dve leti kasneje pa je od Dežele FJK pridobila potrebna sredstva.« Dodal je, da je začasna cestna zapora »manjša nevšečnost, ki bo prinesla skupnosti večjo korist.«