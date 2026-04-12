Reakcije Sesljana, Sovodenj in Zarje

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Fontanafredda 1:1

Strelca: 49. Stiso (F) 11-m, 70. Ianezic (K)

Juventina – Fiume Veneto Bannia 0:1 (0:0)

Strelec: 60. Brichese (FB)

PROMOCIJSKA LIGA

Corno – Sistiana Sesljan 1:1 (1:0)

Strelca: 45. Montina (C), 89. Triglione

Sistiana Sesljan: Grubizza, Crosato (Tomasetig), Steinhauser (Triglione), Politti, Disnan, Almberger, Kerpan (Villatora), Francioli, Volaš, Carnese (Crevatin), Greco (Pizzignacco). Trener: Sestan.

Sistiana Sesljan bo statut promocijskega ligaša po rednem delu branil v play-outu. A končnico si morajo »delfini« šele izboriti, saj morajo obdržati manj kotv sedem točk razlike s trinajstouvrščeno na lestvici. To mesto zdaj zaseda Cervignano Ruda.

1. AMATERSKA LIGA

San Giovanni – Sovodnje 1:1 (1:0)

Strelca: 3. Sabadin (SG), 88. L. Predan

Sovodnje so resda osvojile pomembno točko na težkem gostovanju, a Bisiaca Romana je zmagala in kot kaže bo moralo Sovodnje reševati kožo v play-outu

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Audax Sanrocchese 2:1

Strelca za Zarjo: Rollo 46., Berisha 78.

Zarja ostaja v coni play-out, saj je zmagala tudi Villanova..

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – Vesna 0:3 (0:1)

Strelca: 10. Carro, 56. Chittaro, 73. Chittaro

Primorec: M. Persico, Čufar, Stocca Kralj, Succi (E. De Sio), Furlan, A. Persico, Poggio (Žerjal), Improta, Savi (Kryeziu), F. Pischianz (Merkuza), C. Pischianz. Trener: V. De Sio.

Vesna: Carli, Zuppa, Taucer (G. Jurincich), Čermelj, Frangini, Udovicich, Carro (Košuta), Lizza, Stefanato (Rebula), Chittaro (Pahor), Giovannini (Franzot). Trener: F. Jurincich.

Vesna tudi po zmagi v Trebčah ostaja druga na lestvici, saj je vse tri točke osvojil tudi gradiški ISM.

Mladost – Domio B 1:6 (1:5)

Strelec za Mladost: 26. Vera

Mladost: Cocolet, D. Dreassi, M. Dreassi, Trevisan, Komjanc (Gerin), T. Lala, Ciaravolo (S. Lakovič), Terpin (Labib), Cechet, Vescovini (Svetlič), Vera (R. Lala). Trener: Mozetič.

Rdeč karton: 61. Trevisan

Primorje 1924 – Aris San Polo 1:3

Strelec za Primorje: 40. F. Kaurin