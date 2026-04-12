V nekaj urah deset poskusov goljufije

Na Goriškem se v petek v nekaj urah zgodilo kar deset poskusov goljufije, tarče pa so bile v vseh primerih starejše ženske. Kljub številnim poskusom, sporočajo goriški karabinjerji, se nobeden ni končal uspešno, saj goljufom ni uspelo zavesti niti ene od oškodovank.

Kot so sporočili iz goriškega pokrajinskega poveljstva karabinjerjev, so nepridipravi ravnali po že utečenem vzorcu, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja tako na Goriškem tudi drugod po Italiji. Žrtve je po telefonu poklical domnevni karabinjer in jim povedal, da se je zgodil rop ali drugo kaznivo dejanje z avtomobilom, ki naj bi imel klonirano registrsko tablico. Vozilo naj bi bilo zapisano na ime starejše ženske ali katerega od njenih sorodnikov.

S tem izgovorom so skušali goljufi pri sogovornicah vzbuditi strah in zmedo. Dejali so jim, da je treba za »razbremenitev« sorodnika oziroma za preverjanje njegovega položaja zbrati nakit in druge dragocenosti, ki jih imajo doma. Te naj bi nato prišel prevzet domnevni marešalo, v resnici pa je šlo za del prevare, s katero bi goljufi prišli do denarja, nakita in drugih dragocenosti.

Ljudje postajajo previdnejši

Da se nobeden od desetih poskusov ni izšel po načrtih storilcev, po oceni organov pregona kaže na večjo previdnost občanov pri tovrstnih primerih. K temu so po vsej verjetnosti prispevale tudi informacije, ki jih pristojne ustanove že dalj časa širijo na javnih srečanjih, v medijih in po uradnih kanalih. O takih goljufijah se namreč vse več govori, zato ljudje njihove značilnosti lažje prepoznajo.

Goriško poveljstvo karabinjerjev ob tem znova opozarja na nekaj osnovnih, a pomembnih zaščitnih ukrepov. Občani naj bodo posebej pozorni na telefonske klice, v katerih neznanci ustvarjajo občutek nuje, govorijo o domnevnih sodnih ali policijskih zapletih sorodnikov in nato zahtevajo denar ali izročitev predmetov vrednosti. V takem primeru je treba pogovor takoj prekiniti ter neposredno poklicati enotno številko za nujne primere 112.

Karabinjerji obenem poudarjajo, da policija, karabinjerji in druge ustanove nikoli ne delujejo tako, da bi od ljudi na domu zahtevale denar, nakit ali druge dragocenosti zaradi preverjanj. Prav tako svetujejo, naj ljudje ne odpirajo vrat neznancem in naj o sumljivih stikih brez zadrege obvestijo svojce, sosede ali znance. Pomembno vlogo ima prav mreža družinskih in sosedskih odnosov, saj lahko hiter posvet prepreči prenagljeno odločitev.