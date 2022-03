Na platnu zaživela zborovska »esenca«

Mešani pevski zbor Lojze Bratuž je bil ustanovljen leta 1951 in se je kasneje poimenoval po skladatelju in zborovodji Lojzetu Bratužu. Po prerani smrti prof. Mirka Fileja je zbor tri leta vodil Ivo Bolčina, leta 1965 pa je vlogo dirigenta sprejel Stanko Jericijo. V tej vlogi so si nato sledili Stojan Kuret, Bogdan Kralj in David Bandelj, od leta 2019 pa zbor vodi Mira Fabjan. Film Si vox est, canta je sestavljen iz arhivskih posnetkov in intervjujev z bivšimi dirigenti in pevci. O svojih izkušnjah v vlogi dirigenta spregovorijo Stojan Kuret, Bogdan Kralj in David Bandelj. V filmu slišimo tudi pričevanje dolgoletne pevke in občinske svetnice Marilke Koršič, pevca in arhivarja Nika Klanjščka, predsednice Kulturnega centra Lojze Bratuž Franke Žgavec in predsednice Zveze slovenske katoliške prosvete France Padovan. O vlogi zbora na goriški kulturni sceni spregovori bivši pevec in škofov vikar Karel Bolčina, predsednik zbora Marko Terčič pa opiše njegovo razvejano delovanje.

Si vox est, canta 1951–2021 je kratkometražni dokumentarni film, ki je nastal ob 70. obletnici delovanja mešanega pevskega zbora Lojze Bratuž. Film, pod katerega se podpisujeta scenaristka Sara Terpin in režiser Daniel Peteani, so v torek predvajali in predstavili v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Novinar Matevž Čotar se je o nastanku filma pogovarjal s predsednikom zbora Markom Terčičem, scenaristko Saro Terpin in zadolženo za koordiniranje projekta Cristino Marussi.

»Z načrtovanjem praznovanj ob 70. obletnici zbora smo začeli že leta 2019, ko smo želeli izpeljati slavnostno akademijo, pandemija pa nam je prekrižala načrte. Tedaj je prišla zamisel, da bi obletnico obeležili s kratkometražnim dokumentarnim filmom,« je v pogovoru z Matevžem Čotarjem povedal predsednik zbora Marko Terčič. Za scenarij je poskrbela Sara Terpin, že avtorica posnetka GO-VID, ki se je pri sestavljanju scenarija morala soočiti z bogatim arhivskim materialom. Delovanje zbora je namreč od samega začetka bilo zelo razvejano, dediščina, ki jo za sabo zapušča, je velika, člani pa so si želeli ustvariti film, ki naj bi bil dinamičen in ne preveč muzejski. »Vedno je lepo, ko take zgodbe zaživijo na velikem platnu,« je še povedala Sara Terpin. Za koordinacijo projekta je poskrbela članica Cristina Marussi, ki pri zboru poje le nekaj let, zato je zanjo bil film tudi priložnost, da je bolje spoznala pravo esenco zbora. Izpeljati projekt med pandemijo ni bil lahek izziv. »Covid je spremenil ideje, ki smo jih sprva imeli za praznovanje obletnice, čeprav smo že imeli jasno sliko o tem, kaj bi želeli organizirati. Z zaprtjem so se odtujili tudi odnosi v zboru, tako da je zamisel za dokumentarec nekaj časa tičala v predalu,« je o težavah in izzivih povedala Marussijeva. Že od samih zametkov je zbor želel biti odprt tako do italijanske kot slovenske zborovske scene: v njem pojejo tudi pevci iz matice, ki so se pridružili sestavu po sodelovanju z zbori onkraj meje. Z dokumentarnim filmom pa preko bogate zgodbe gledajo tudi v bodočnost, saj je film posnet v tehnologiji 4K. Iz posnetih intervjujev je ostalo še nekaj materiala, tako da so ob dokumentarnem filmu sestavili tudi posnetek Si vox est, canta – Extra, v katerega so zbrali še nekaj misli in spominov. Oba posnetka sta od včeraj na razpolago na YouTube kanalu MePZ Lojze Bratuž.

Mešani pevski zbor Lojze Bratuž je obletnico simbolično že obeležil novembra lani s krajšim koncertom, ideja o slavnostni akademiji pa je ostala. Letos bodo tudi to končno izpeljali, in sicer 8. maja v veliki dvorani centra Bratuž, ko bodo na odru nastopili zbor, inštrumentalisti in igralci.