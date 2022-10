Na posvetu o požarih in dobrih praksah na evropskem nivoju

Komunikacija, jasna vodstvena struktura, predhodno testiranje obstoječih postopkov. Po mnenju strokovnjakov, ki so včeraj sooblikovali posvet o dobrih praksah na evropskem nivoju in o »naukih« julijskih požarov na Krasu, so te kritične točke, na katerih bi bilo treba še marsikaj postoriti.

OVIRE REŠUJEJO S TKANJEM VEZI

Izkušnje na goriškem Krasu in izkušnje v Španiji, Portugalski in drugje v Evropi so se včeraj križale na popoldanskem srečanju v dvorani goriškega občinskega sveta, kjer je potekal eden izmed dogodkov iz niza Resiloc. Posvet je potekal v treh jezikih – italijanščini, slovenščini in angleščini – s simultanim prevajanjem. Prisotne je pozdravil goriški župan Rodolfo Ziberna, ki si je zaželel, da bi požarni varnosti posvetili tudi kakšen dogodek v sklopu Evropske prestolnice kulture leta 2025. Prvi del včerajšnjega srečanja so po načrtih želeli nameniti primerjanju izkušenj krajevnih skupnosti med julijskimi požari; napovedan je bil župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar, ki pa se ni mogel udeležiti srečanja. Izkušnjo Doberdoba pa je za prisotne podal župan Fabio Vizintin. »Ne moremo si predstavljati, da ne bi delovali složno,« je povedal v zvezi s čezmejnim sodelovanjem gasilcev in ostalih varnostnih sil. Kot župan je bil odgovoren za odloke za evakuacijo oseb; ti pa morajo temeljiti na podatkih, zaradi česar je bila osrednjega pomena komunikacija s pristojnimi službami. V hudih dneh, ki so si sledili, je bila pomoč gasilcev, prostovoljcev civilne zaščite, karabinjerjev, policije in podjetij, ki so skrbela za neprekinjeno dobavo električne energije in plina ključna, zaradi česar se je župan uradno še enkrat zahvalil vsem. Opozoril je še na dejstvo, da ima Doberdob, kot vse majhne občine, omejeno operativno zmogljivost, zato je bila pomoč drugih subjektov vitalnega pomena. »Materialna škoda je bila v naši občini k sreči zelo omejena, seveda pa nas žalosti, da smo izgubili med 800 in 900 hektarjev zelene površine,« je povedal še Vizintin.