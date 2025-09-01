Na Rojcah so začeli nameščati nove plinske cevi

V Ulici Carso v Gorici, na Rojcah, so se danes začela dela za namestitev novih plinskih cevi. Izvaja jih podjetje AcegasApsAmga v sodelovanju z goriško občino, predvidoma bodo trajala do 9. novembra. Dela so potrebna za prilagoditev plinskega omrežja novim zakonskim predpisom.

Nadomestili bodo cevi iz materialov, ki ne ustrezajo današnjim zakonskim zahtevam, in sicer na dveh odsekih omenjene ulice: od hišne številke 1/B do hišne številke 5 in od hišne številke 15 do hišne številke 33. Skupno bodo poskrbeli za 295 metrov dolg izkop. Poskrbeli bodo tudi za postavitev novih plinskih števcev. Gradbena dela so se začela na odseku med križiščema z ulicama Pasubio in Norma Cossetto, kjer bodo gradbeni delavci na delu približno dva meseca in pol.

Spremembe v prometu

Gradbena dela v Ulici Carso bodo spremljale nekatere spremembe v prometu. Uvedli bodo enosmerni promet v smeri Gorice, ki bo veljal na odseku med križiščem z Ulico Montenero in krožiščem na Trgu Divisione Mantova. Poleg enosmernega prometa bo veljala tudi prepoved parkiranja in ustavitve, hitrost bo omejena na 30 kilometrov na uro.

Stanovalcem bo vseskozi zagotovljen dostop do njihovih domov. Po Ulici Carso bo lahko še naprej vozil tudi mestni avtobus št. 1.